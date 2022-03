GF Vip 6, che bomba: due ex inquilini condurranno un programma in Tv

Due ex inquilini del GF Vip 6 condurranno molto presto un programma Tv? Questa è l’indiscrezione bomba rivelata da un noto settimanale. Ecco chi sono i due gieffini che potrebbero svoltare nel mondo della televisione.

Dopo il GF Vip 5 c’è una coppia che ha davvero preso il volo nel mondo della Tv: si tratta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono diventati un vero e proprio fenomeno sui social. Il grande seguito del pubblico sul web li ha portati anche a ricevere numerose offerte di lavoro: lui ha lavorato anche a Domenica In, lei ha appena concluso GFVip Party.

Lo stesso percorso lo potrebbero intraprendere anche Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Lei è amatissima sul web, mentre lui, a causa del suo carattere impulsivo, è più divisivo nei confronti del suo pubblico. In questi giorni, però, ha sicuramente dimostrato di credere molto nella relazione con l’influencer conosciuta nella casa del GF Vip 6.

GF Vip 6, quale programma condurranno gli ex inquilini?

Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, Sophie Codegoni ha rivelato di aver preso un appartamento insieme al suo Alessandro Basciano. La scelta del locale è stata fatta dalla madre di lei, Valeria Pasciuti, che appoggia la relazione. Per amore della Codegoni, l’imprenditore ha deciso che si dividerà fra la Spagna, Milano e suo figlio Nicolò.

Alessandro ha già presentato a Sophie il suo bambino, e pare che vadano molto d’accordo. Si sono anche fatti il primo tatuaggio di coppia, che hanno mostrato durante la finale del GF Vip 6. Non hanno fatto mistero di avere progetti importanti e di lungo termine. I due, infatti, già accennano al progetto di avere un figlio e sposarsi.

Le proposte di lavoro in coppia per Sophie e Alessandro

L’amore di Alessandro e Sophie, proprio come successo con Giulia e Pierpaolo, potrebbe aiutarli a consolidare la loro immagine nel mondo dello spettacolo. Il settimanale Vero Tv spiega che Mediaset starebbe studiando un programma da assegnare proprio ai due ex inquilini del GF Vip 6, che quindi hanno possibilità concrete di poter lavorare insieme.

Alessandro è diventato noto al pubblico per la sua presenza come tentatore a Temptation Island, mentre Sophie è stata una discussa tronista di Uomini e Donne. Nessuno dei due, per il momento, ha esperienze di recitazione. Sarebbe però nell’aria la proposta di far girare una sit-com a Basciano e la Codegoni insieme.