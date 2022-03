Emma Marrone, novità sensazionale: l’annuncio manda i fan in visibilio

Arriva un annuncio di Emma Marrone che manda in visibilio tutti i fan. Andiamo quindi a vedere cosa ha comunicato la cantante sui social.

Torna a parlare sui social Emma Marrone, che lancia un annuncio importante a tutti i suoi fan. Andiamo quindi a vedere la comunicazione della cantante sul suo profilo Instagram: da non credere!

Non si ferma più Emma Marrone, che dopo Sanremo è pronta a deliziare ancora i suoi fan. La cantante salentina, infatti, ha fatto il suo debutto nel mondo della moda con una linea speciale legata alla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo.

Infatti la rockstar italiana ha lanciato maglie e felpe con la scritta: “Sante o Pu*tane“, strofa appunto presente nella sua hit radiofonica presentata sul palco del Festival di Sanremo. I prodotti potranno essere acquistati sul sito realbrown.it. Al momento è possibile acquistare solamente una felpa rosa e una t-shirt bianca.

Inoltre i due capi di abbigliamento sono in puro cotone. Inoltre è possibile acquistare la felpa ad un costo di 42 euro, mentre la t-shirt è disponibile a 32 euro. Le taglie disponibili sono due: s/m e l/xl ed entrambe hanno una vestibilità larga. Inoltre non è il primo anno in cui Emma si concentra sul suo merch. Infatti qualche anno fa la cantante lanciò la sua linea di cappellini, magliette e accessori, che rimandavano al suo percorso da cantante.

Emma Marrone torna stilista: lanciate le nuove t-shirt e felpe

Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Emma Marrone ha presentato la canzone “Ogni volta è così“. Il brano infatti è un appello a lasciarsi andare e a vivere l’amore, liberandosi da limiti e giudizi esterni che possono oscurare un rapporto e la sua serenità. Per la cantante quindi bisogna liberarsi dall’inclinazione di sembrare più forte dell’altro al fine di mettere da parte insicurezze, paure e indecisioni, nonostante questo percorso non sia facile da intraprendere.

Quindi per la Brown bisogna vivere i momenti d’amore basandosi su sentimenti quali fiducia e anche sensualità e intimità. Infatti in una strofa la cantante afferma: “io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente e ti credevo quando mi dicevi che eri pazzo di me“. Emma è riuscita a scrivere il testo in compagnia di Davide Petrella e Dario Faini, mentre alla produzione troviamo Dorado Inc. Il brano è riuscito a classificarsi sesto al Festival di Sanremo ed è riuscito anche ad ottenere un ottimo successo radiofonico.