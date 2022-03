La bambina nella foto oggi è una famosa attrice e conduttrice e protagonista dell’edizione in corso de La Pupa e il Secchione.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Torino il 1 novembre 1963.

Quando aveva quindici anni suo padre perse la vita nell’incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora, ed essendo sua madre già morta quando aveva un anno, viene cresciuta dai nonni. Consegue la maturità classica nella sua città natale e poi si trasferisce a Roma dove comincia la sua carriera artistica come attrice in alcuni spettacoli teatrali. Dopo essere stata protagonista negli anni ottanta di molti spot pubblicitari esordisce sul piccolo schermo nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Sempre su Canale 5 partecipa alla prima edizione di Non è la Rai, condotta da Enrica Bonaccorti. Nel 1992 co-conduce insieme a Corrado e Fabrizio Frizzi la nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo e presenta assieme a Luca Barbareschi il varietà di Rete 4 Questo è amore.

Tra il 1993 e il 1996 affianca Raimondo Vianello per la conduzione del programma calcistico Pressing trasmesso su Italia 1. Nel 1993 prende parte anche a una puntata della storica sitcom Casa Vianello. Nel 1995 comincia un sodalizio lavorativo con Mike Bongiorno: avendolo già affiancato alla conduzione del Festival italiano 1994.

Attrice, conduttrice e protagonista de La Pupa e il Secchione: la riconosci?

Nel 1996 lascia Mediaset per condurre su TMC 2 lo show Dritti al cuore: l’esperienza nella giovane rete durerà però solo una stagione. Infatti nel 1997 conduce insieme a Claudio Bisio il programma cabarettistico Zelig – Facciamo Cabaret, in seconda serata su Italia 1. Inizia anche la sua esperienza come attrice nella seconda stagione della fiction di Canale 5 Caro maestro, con Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci protagonisti.

Nel 2004 partecipa al reality show di Raidue L’isola dei famosi, divenendo nota in questa edizione per uno scontro fisico violento con le concorrenti Patrizia Pellegrino ed Aída Yéspica. Fra il 2010 e il 2011 conduce sul canale tematico K2 il daytime di A tutto reality e di A tutto reality – Azione!.

Nel 2012 torna a L’isola dei famosi, uscendone vincitrice con il 73,45% dei voti al televoto contro Manuel Casella e devolvendo i soldi della vincita ad Amnesty International. Sempre per la Rai, dopo essere stata nel 2013 co-conduttrice di Superbrain – Le supermenti affiancando Paola Perego, nel 2017 gareggia al reality Pechino Express – Verso il Sol Levante formando insieme a Jill Cooper la coppia delle “Caporali”. Tra il 2019 e il 2022 vanta una partecipazione al GF Vip come concorrente prima e come opinionista poi, prende parte con il suo fidanzato Pietro Delle Piane a Temptation Island e Barbara D’Urso l’ha scelta come opinionista della stagione in corso de La Pupa e il Secchione. Come avrete capito, la bambina nella foto è Antonella Elia.