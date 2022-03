Anticipazioni Uomini e Donne, Tina esagera: Maria De FIlippi costretta ad intervenire

Una nuova puntata incandescente di Uomini e Donne che vedrà Maria De Filippi costretta ad intervenire per il caos in studio: tutte le anticipazioni

Tina Cipollari on fire durante la puntata di oggi, mercoledì 16 marzo, di Uomini e Donne. L’opinionista non si pone freni e Maria De Filippi è costretta ad intervenire per acquietare gli animi al dating show.

Di Tina Cipollari non si può, di certo, invidiare la calma e la tranquillità, perché quando parte non ce n’è per nessuno e Gemma Galgani lo sa molto bene. Questa volta, però, non è la dama torinese ad essere il punto d’attacco di Tina, bensì Pinuccia. In particolare, durante il Trono Over, la dama tenterà di far cambiare idea ad Alessandro, provando a riconquistarlo, visto e considerato che nelle ultime puntate aveva deciso di chiudere la sua frequentazione.

Questo nuovo tentativo disperato farà scattare ferocemente Tina Cipollari che sarà veramente molto dura nei confronti di Pinuccia fino a portarla allo sfinimento: la dama non sa neppure più cosa rispondere e scoppierà in lacrime. Proprio quando la situazione sembra ormai essere in balia del caos, Maria De Filippi -che in genere è seduta comodamente sui suoi gradini non interferendo con le relazioni in studio- redarguirà l’opinionista e cercherà di far riprendere le lacrime di Pinuccia.

Grazie all’intervento della conduttrice, al dating show tornerà l’ordine, ma i rapporti tra dama ed opinionista resteranno molto tesi.

Anticipazioni Uomini e Donne, il gesto folle di Matteo: Federica torna in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

A fine settimana scorsa, Federica Aversano decise di andar via ed abbandonare il trono di Matteo Ranieri, nonostante i disperati tentativi di quest’ultimo di farla rimanere in studio. Evidentemente non abbastanza disperati, pertanto, nei giorni scorsi il tronista ha deciso di raggiungere la corteggiatrice sotto casa per convincerla a tornare al dating show. Proprio oggi, stando alle anticipazioni, vedremo nuovamente Federica sedere come corteggiatrice al centro del dating show.

La situazione puzzerà molto a Valeria che non gradisce affatto il gesto di Matteo Ranieri e attaccherà lui e Federica: la corteggiatrice comincia a mettere dei paletti tra lei ed il tronista.