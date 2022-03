Maria De Filippi riunisce Belen e Stefano De Martino in Tv: fan impazziti

Potrebbe essere tutto nelle mani di Maria De Filippi: la conduttrice potrebbe far incontrare di nuovo Belen Rodriguez e Stefano De Martino nel luogo in cui tutto è partito ormai dieci anni fa. Ecco tutti i dettagli dell’incredibile retroscena.

Quando Belen e Stefano De Martino si incontrarono dietro le quinte di Amici 9 correva l’anno 2012. Entrambi erano fidanzati: la soubrette era all’apice della carriera ed aveva una relazione tormentata con Fabrizio Corona, mentre il ballerino aveva conosciuto proprio ad Amici la cantante Emma Marrone, con cui era nata una tenera storia d’amore.

All’improvviso, entrambi lasciarono i rispettivi compagni per iniziare un percorso insieme. Poco dopo arriverà il figlio Santiago ed il matrimonio, celebrato il giorno del compleanno di lei. Sembrava la storia d’amore perfetta per i rotocalchi, capace di unire il sentimento e gli impegni professionali. All’improvviso, nel 2015 è però arrivata la separazione.

Belen e Stefano De Martino: Maria ha già scelto?

Come per altre coppie del mondo dello spettacolo, anche per Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sono numerosi fan che sognano di vedergli tornare di nuovo insieme. Dopo il tentativo fallito di rimettere in piedi la loro relazione nel 2020, in queste settimane sembrerebbe che la rottura fra Belen e Antonino Spinalbese li abbia riavvicinati di nuovo.

Maria De Filippi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel futuro della coppia. La conduttrice ha già confermato ancora una volta Stefano De Martino nel ruolo di giurato del Serale di Amici 21, insieme a Stash e Emanuele di Savoia. Il settimanale Chi ha riportato alcune indiscrezioni molto interessanti, dove compare proprio la showgirl argentina.

Amici 21, la rosa di nomi fra cui sceglieranno gli ospiti

Mancano pochi giorni al 19 marzo, quando andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 21. Incredibilmente, sembrerebbe che i nomi degli ospiti non siano ancora stati definiti: ci sarebbe una rosa di nomi su cui la redazione del programma Mediaset, e soprattutto Maria De Filippi, starebbero facendo le ultime considerazioni.

Ci sarebbe anche Belen Rodriguez fra i probabili ospiti del Serale di Amici 21. Oltre a lei, ci sarà la possibilità di vedere anche Irama, Marco Mengoni ed Elisa. L’argentina è l’unica fra i nomi in circolazione a non essere una cantante professionista, anche se spesso si diletta sui canali social. C’è dunque la possibilità che Maria riunisca ancora Belen e Stefano.

Ecco alcune foto del matrimonio di Belen e Stefano nel 2013: