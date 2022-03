Alex Belli presto in un altro reality show con Soleil? Clamorosa indiscrezione

Alex Belli sarà presto in un altro reality show a cui parteciperà anche Soleil Sorge? Ecco la clamorosa indiscrezione riguardo i futuri impegni dell’ex attore di Centovetrine che Ilary Blasi ha detto di non volere “nemmeno fuori casa”.

Alex Belli rifiuta la corona di vincitore morale del GF Vip 6. Respinge anche la definizione di vincitore immorale, e con un sorriso indica di volersi tenere al massimo l’immoralità. La vincitrice per lui e per il pubblico di Canale 5 è solo Jessica Hailé-Selassié, con cui spiega di aver intrecciato un bellissimo rapporto.

Con Soleil Sorge sottolinea la chimica artistica, che li porta a divertirsi molto e ad essere complici sul lavoro. L’attore ha chiuso ad ogni speranza di un possibile rapporto di tipo amoroso con lei. In questo momento Alex Belli ha occhi solo per la sua Delia Duran, che continua a chiamare sua moglie nonostante la cerimonia non sia mai stata registrata.

“C’è solo chimica artistica”: chiusa la relazione con Soleil?

Nel prossimo futuro di Alex Belli c’è una campagna fotografica in un luogo da sogno. L’attore spiega con molta nostalgia di voler tornare al più presto a fare ciò di cui si occupava prima del GF Vip 6, ovvero gestire la sua Factory. Riguardo i suoi prossimi impegni televisivi, però, ha cercato di mantenere il massimo riserbo.

Durante la finale del GF Vip 6, il conduttore Alfonso Signorini ha continuato a punzecchiare Belli per tutta la serata. Inizialmente lo ha proposto ad Ilary Blasi, che era venuta in trasmissione per sponsorizzare L’Isola dei Famosi e si vocifera sia in crisi con Francesco Totti. Lei è stata molto dura: “Guarda, non lo vorrei neanche fuori casa“.

Alex Belli, è questo il reality show che ti aspetta? Parla Barbara D’Urso

Se Ilary Blasi ha chiuso ad ogni possibilità con Alex Belli, un’altra ospite della finale del GF Vip 6 ha invece fatto capire che l’attore sarà presente nel suo programma, in un modo o nell’altro. Barbara D’Urso si è collegata con Alfonso Signorini per spiegare come sarà La pupa e il secchione show, che da quest’anno diventerà anche un reality-show.

La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha anche raccontato che ci sarà una ex di Alex Belli. Lo stesso attore, in un’intervista a Casa Chi, ha detto che la sua presenza si sentirà all’interno del programma, perchè ha “piazzato diverse pedine“. La domanda sorge dunque spontanea: Soleil Sorge, che farà l’opinionista, è una pedina di Alex Belli?

Ecco il video dell’intervista di Alex Belli a Casa Chi. Si inizia a parlare de La pupa e il secchione show a partire dal minuto 13:30 circa.