WhatsApp, la funzione tanto attesa è finalmente realtà: cambia tutto. Gli utenti potranno finalmente utilizzarla nel modo migliore

Grazie a questo aggiornamento aumenterà notevolmente la velocità di fruizione delle chat dell’applicazione di messaggistica più famosa del mondo. Vediamo come funziona.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha saputo rispondere colpo su colpo agli assalti della concorrenza. Il mondo della messaggistica online è sempre più variegata e su diversi aspetti la scalata di Telegram ha impensierito il colosso legato a Facebook. I temi della privacy (con diversi tentativi di truffa) hanno destabilizzato la leadership della piattaforma verde, tornata però a soddisfare i propri utenti con utilissimi aggiornamenti di recente. Uno degli aspetti più attenzionato è quello della velocità di fruizione delle chat. In un mondo sempre più rapido e interconnesso, abbiamo bisogno di avere nel minor tempo possibile tutti i contenuti a portata di mano, senza perdere nemmeno un secondo. L’ultimo upgrade di WA va proprio in tal senso e rappresenta una piacevole svolta.

WhatsApp, nuova funzione in arrivo: scorciatoia di ricerca all’interno delle chat

La novità in programma per gli utenti Android, iOS e Desktop è relativa alla funzione ricerca. Nel canale Beta sono state annunciate le prime informazioni sulle modifiche al codice che verranno installate nella versione stabile dell’app. In base alle anticipazioni si parla della Beta 2.22.6.3 di WhatsApp Android con WaBetaInfo giunta per prima all’analisi delle funzioni in arrivo.

Si tratta di una importante scorciatoia per la ricerca all’interno di una chat. Alcuni tester segnalano che potrà essere applicata con ogni probabilità anche all’interno delle conversazioni di gruppo.

Sarà presente sotto la foto profilo una terza icona che affianca quelle verdi di chiamate e videochiamate. Questa sarà contraddistinta dall’immagine di una lente di ingrandimento, la quale ci permette di effettuare la ricerca all’interno della chat. Un’interattività superiore e un passo avanti in tema di velocità e intuitività. Per ora si tratta solo di una fase sperimentale e ancora non è stata definita una data di lancio sicura. Rimanete sintonizzati con noi per capire quando l’aggiornamento sarà finalmente alla portata di tutti gli utenti. Non dovremmo aspettare poi molto.