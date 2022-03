Uomini e Donne, storica coppia si sposa: il gesto parla chiaro. Fan emozionati perché il lieto fine per loro sembrava non arrivare mai

La storia di Uomini e Donne insegna che molte coppie, soprattutto negli ultimi anni, sono riuscite a far emozionare il pubblico ma lontano dalle telecamere sono durate pochissimo. E altre invece sono andate avanti, anche fino al matrimonio.

Succederà ancora perché ora sappiamo che c’è una data e ci sono anche gli anelli. Beatrice Valli e Marco Fantini si scambieranno le promesse veramente il prossimo 29 maggio, un momento che stanno preparando da tre anni e hanno dovuto sempre rinviare per il Covid.

Una data scelta non a caso, perché il 29 maggio di otto anni fa Marco, che allora era tronista, fece la sua scelta a Uomini e Donne e cominciò la loro storia d’amore. Una piccola crisi, superata alla grandissima, e la nascita di due figlie. Bianca nel 2017, Azzurra un anno fa che hanno fatto compagnia ad Alessandro nato da una precedente relazione dell’ex corteggiatrice.

Uomini e Donne, storica coppia si sposa: tutti i dettagli della cerimonia

I preparativi per le nozze, che saranno nel romantico scenario di Capri, stanno andando avanti da tempo ma oggi c’è stato un gesto simbolico e fondamentale. Beatrice e Marco hanno finalmente scelto le fedi e lo hanno fatto sapere a tutti postando la foto davanti ad una notissima gioielleria. “Abbiamo scelto delle fedi molto classiche perché è quello che ci rappresenta. In più ci piacciono le cose molto semplici”.

Ospite a Verissimo nel weekend insieme alle sorelle, Ludovica ed Eleonora, la Valli ancora una volta ha elogiato il suo compagno. “Devo riconoscere che lui è molto bravo come padre e come uomo, ma anche io mi dò da fare. Gestire due bambini è molto impegnativo, ma dove manco io c’è lui. Lui è presente a tutti gli effetti. Il sogno di avere un altro figlio comunque c’è.

L’intervista è stata puntellata anche dalle continue frecciatine di Ludovica, che come la sorella si è fatta conoscere dal grande pubblico a Uomini e Donne. Ha fatto capire senza tanti giri di parole che Marco è un santo per come sopporta Beatrice, attirandosi le critiche dei fan della coppia. Ma in fondo tra loro non è una novità.