Un Posto al Sole, grave lutto per un protagonista: “Avrei voluto tenerti la mano”. Il dolce messaggio di addio commuove i fan della soap

Se da quasi 26 anni Un Posto al Sole è entrata nel cuore degli italiani, diventando un appuntamento fisso per quasi 2 milioni nell’Access Prime Time è anche merito dei suoi protagonisti. Alcuni sono volti storici, presenti dalla prima edizione, come Maurizio Aiello.

E da oggi la famiglia della soap di Rai 3 è un po’ più povera perché l’attore napoletano ha perso la sua vera figura di riferimento. A 90 anni (compiuti lo scorso novembre) è mancato suo padre e Maurizio come aveva sempre fatto quando era in vita, ha voluto condividere anche questo momento con i suoi follower.

Postando una foto della festa per l’ultimo compleanno del genitore, lo ha salutato così su Instagram. “Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me. Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto e invece hai dovuto contare solo sugli estranei”.

Un Posto al Sole, grave lutto per un protagonista: è presente fin dalla prima stagione

Un dolore ulteriore figlio dei tempi che stiamo vivendo, ma che non cancella il rapporto profondo di Maurizio Aiello con la sua famiglia. L’attore è sposato, è padre di due figli ma soprattutto è rimasto sempre molto legato alle sue radici stabiesi e ai suoi genitori che sono stati un punto di riferimento. Ecco perché ora a confortarlo ci sono anche i colleghi di set, come Miriam Candurro: “Non devi rammaricarti di nulla. Nessun rammarico, lui lo sa”.

Classe ’69, Maurizio Aiello è attore di tv, cinema e teatro, ma la sua popolarità è indubbiamente legata al personaggio di Alberto Palladini che interpreta in Un Posto al Sole. Insieme a Marina Giordano e Roberto Ferri è uno dei tra grandi ‘cattivi’ della soap ed è presente fin dalla prima stagione anche se per un po’ di tempo se n’era andato.