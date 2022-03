Un Posto al Sole, cattive notizie per i fan: la Rai fa arrabbiare tutti. Continuano le voci di rivoluzioni per l’amatissima soap serale

Mesi di illazioni, conferme, smentite, retromarce parziali. Ma il futuro di Un Posto al Sole su Rai 3, nonostante gli ascolti della soap più longeva di Rai 3 siano sempre in linea con le attese della rete, è ancora in dubbio.

Quando qualche tempo fa era cominciata a circolare la voce di uno spostamento di orario o una cancellazione della soap ambientata a Palazzo Palladini, i fan erano insorti. E il caso era arrivato fino in Parlamento, con alcune interrogazioni da parte dei parlamentati preoccupati per il destino occupazionale di chi lavora al progetto.

Poi più nulla, fino agli ultimi giorni. Perché adesso è tornato di moda il grande progetto di Rai 3 che vuole sfidare la concorrenza con le sue stesse armi. Nell’Access Prime Time su Rate 4 c’è Barbara Palombelli, su La7 invece Lilli Gruber ed entrambe guidano programmi di approfondimento giornalistico. Un segmento nel quale vuole entrare anche la Rai, affidando la questione a Bianca Berlinguer.

Un Posto al Sole, cattive notizie per i fan:

Qui però cominciano i problemi perché questo significherebbe sacrificare Un Posto al Sole ed è su questo che stanno riflettendo i vertici della Rai. Secondo TvBlog.it ci sono due ipotesi plausibili e una è anche clamorosa. Spostare la soap su Rai 2 alla fine del TG2 della 20.30 facendolo durare 15 o al massimo 20 minuti. A quel punto, una fascia pubblicitaria, poi Un Posto al Sole e potrebbe partire la prima serata.

Oppure anticipare l’orario di inizio del programma di Bianca Berlinguer alle 20.20, massimo 20.25 e farlo durare meno di mezz’ora in modo da lasciare spazio a UPS. La prima serata di Rai 3 comincerebbe così attorno alle 21.30, in linea con quello che succede sulle altre reti.

Tutte ipotesi al momento, anche se in realtà presto la Rai dovrà prendere una decisione definitiva. Cancellare Un Posto al Sole dopo 25 anni di lunga e brillante carriera non è ancora un’opzione e in ogni caso se ne parlerà nei palinsesti del prossimo autunno. ma i fan del programma continuano a vigilare.