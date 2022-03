Anticipazioni Un posto al sole: Raffaele e Ornella in crisi, Chiara ci casca di nuovo

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 14 al 18 marzo, si vedranno Raffaele e Ornella affrontare delle brutte incomprensioni a causa di Diego che rischieranno di allontanarli per sempre.

La coppia che rappresenta di più la soap opera di Rai 3, è sicuramente quella composta da Raffaele ed Ornella. Nelle anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 marzo dovranno affrontare una brutta crisi a causa di Diego. I due avranno un duro scontro, e Raffaele si confiderà con Elvira. La loro serata avrà un epilogo inaspettato.

Raffaele si troverà dunque a dover fare i conti con la sua serata trascorsa insieme ad Elvira ed un dubbio: conviene raccontare tutto a Ornella? Nel frattempo, sua moglie cercherà di vestire i panni della mediatrice, cercando di trovare un punto d’incontro fra lui e Patrizio, che però non sarà molto disponibile a causa delle sue vicissitudini con Samuel.

Chiara viene scoperta: riuscirà a smettere con la cocaina?

Quello che rivelano le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che verranno trasmesse dal 14 al 18 marzo è che Chiara tornerà a fare uso di cocaina. La ragazza si troverà in un momento di debolezza quando si troverà a dover gestire delle pressioni molto forti sul posto di lavoro. Anche con Nunzio ci saranno delle incomprensioni.

I due si troveranno inizialmente a discutere per la scelta dell’abito adatto per un evento mondano, e lui sentirà che ancora una volta si fa sentire molto forte la loro diversa estrazione sociale. Anche quando Nunzio riuscirà a farsi assumere al Caffè Vulcano, vedrà da parte della sua compagna una reazione tiepida che non lo conforterà.

Anticipazioni Un posto al sole: dal 14 al 18 marzo

Samuel, il figlio di Elvira, non reagirà affatto bene quando scoprirà che Nunzio ha preso il posto di lavoro a cui ambiva al Caffè Vulcano. Molto ferito per quanto successo, non si farà scrupoli ad affrontare a viso aperto Patrizio. All’improvviso, ci sarà anche l’inatteso ritorno a Napoli di Marina e Fabrizio. Il loro rapporto avrà subito alcuni cambiamenti.

Anche Roberto verrà a sapere del ritorno di Marina, e questo scatenerà la gelosia di Lara. Dall’altra parte, anche le fragilità di Marina verranno a galla. La donna non reagirà bene ad alcuni incontri del suo compagno a Napoli. Sullo sfondo, ci saranno anche i preparativi per la Festa del Papà, con Manuela che troverà la soluzione che metterà tutti d’accordo.

Ecco un divertente momento di relax dietro le quinte di Un posto al sole: