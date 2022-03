Striscia la notizia, scelta la nuova conduttrice: arriva da Amici!

La ballerina e insegnante di canto ad Amici 21, Lorella Cuccarini, a partire da domani sarà impegnata con un altro seguitissimo programma in onda su Canale Cinque. Scopriamo tutti i dettagli.

A partire da domani sera, mercoledì 16 marzo 2022 e fino al 19, Lorella Cuccarini siederà dietro al bancone di Striscia la notizia. La 56enne romana, come si apprende dal comunicato diffuso dalla produzione del Tg satirico di Antonio Ricci, prenderà il posto di Valeria Graci che a sua volta in questi giorni ha sostituito Francesca Manzini: “Da domani a sabato 19 marzo dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con Gerry Scotti arriva ‘la più amata dagli italiani’, Lorella Cuccarini. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!”.

Per chi non lo sapesse la figlia del manager sportivo Maurizio Manzini ha contratto il Covid-19 e, fino alla sua negativizzazione, accanto a Gerry Scotti il pubblico di Mediaset vedrà nuove co-conduttrici. Ma tornando alla Cuccarini, seppure la ballerina abbia già collaborato nei programmi di Antonio Ricci, con Striscia la notizia sarà la prima volta.

Striscia la notizia, Francesca Manzini ancora positiva: le sue condizioni

Francesca Manzini ha rotto il silenzio su Instagram. La comica nonché co-conduttrice di Striscia la notizia ha rivelato di stare bene nonostante sia risultata positiva al Covid-19. Dopo l’annunzio la 31enne non aveva dato notizie di sé facendo preoccupare il pubblico di Canale Cinque. Adesso però, Francesca ha tranquillizzato tutti con un videomessaggio.

“Omicron messaggio gratuito. Il cliente è stato raggiunto dalla sottoscritta”, con fare scherzoso ha chiosato la figlia di Maurizio Manzini. “Non ho febbre, non ho raffreddore ma solo un po’ di mal di gola.. Mi riprenderò? Mi devo riprendere.. Mi devo negativizzare perché voglio tornare dal mio Gerry, dalla mia amata Striscia.. la mia famiglia. Ci vediamo presto, un bacio!”. Intanto dall’inizio della pandemia ad oggi la 31enne non è l’unica ad aver contratto il Covid a Striscia la notizia. Prima di lei anche i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si sono contagiati.