Stefano Accorsi, duro colpo per il celebre attore: pubblico sbigottito

Stefano Accorsi deve incassare un duro colpo, seppur prevedibile, ma decisamente pesante per il celebre attore: cos’è successo

Dal 28 febbraio in prima serata con Vostro Onore, Stefano Accorsi e tutto il cast della fiction speravano forse in meglio. L’attore ha dovuto incassare un duro colpo, sicuramente prevedibile per la Rai.

Ieri sera è andata in onda la terza puntata della fiction Vostro Onore, suddivisa in due episodi, con al centro Stefano Accorsi nel ruolo di Vittorio Pagani. Una nuova avventura per l’attore bolognese che è tornato su Rai Uno per strappare qualche successo personale. Tuttavia, sembrerebbe che nel corso delle settimane la fiction non abbia particolarmente stupito il parterre, ma ieri sera è arrivato il colpo finale.

In particolare, nella serata di ieri, lunedì 14 marzo, Vostro Onore ha raccolto davanti allo schermo 3.262.000 spettatori pari al 15.49% di share che non sono dati sconfortanti, se non fosse che su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello VIP 6 con la vittoria di Jessica Selassié che ha raccolto 3.659.000 spettatori pari al 26.06% di share vincendo inevitabilmente la gara d’ascolti.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 14 marzo

Con la finale guidata da Alfonso Signorini su Canale 5 non c’è stata storia per nessuno, pertanto Mediaset ha vinto a mani basse la gara d’ascolti della serata di lunedì 14 marzo. Su Rete 4, il talk show con Nicola Porro Quarta Repubblica ha totalizzato 980.000 spettatori con il 5.67% di share, mentre su Italia 1 Roberto Giacobbo in Freedom – Oltre Il Confine ha raccolto ha intrattenuto 985.000 spettatori con il 4.72% di share.

La Rai si è dovuta inevitabilmente arrendere al dominio di Mediaset raccogliendo, su Rai 2, 1.223.000 spettatori pari al 5.11% di share, nel primo episodio di Delitti in Paradiso, e 933.000 spettatori pari al 5.02% di share, nel secondo episodio. Per finire con Rai 3, sono stati catturati 1.718.000 spettatori pari ad uno share del 7.76% con Riccardo Iacona in Presa Diretta.

Per quel che riguarda le reti minori, La7 Sherlock – L’Abominevole Sposa ha registrato 500.000 spettatori con uno share del 2.22% mentre a seguire in seconda serata Sherlock – I Mastini di Baserville segna 201.000 spettatori con l’1.71%. Su Tv8 Sahara segna 336.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Mai Stati Uniti ha raccolto 371.000 spettatori con l’1.7%.