Soleil Sorge, tutto finito? Clamoroso annuncio in diretta – VIDEO

Quando è entrata nella casa del GF Vip 6, Soleil Sorge affermò di essere fidanzatissima, salvo poi vedere tutto quello che è successo con Alex Belli: che fine ha fatto quest’altra persona?

A settembre Soleil Sorge entrò nella casa del GF Vip 6 con le migliori intenzioni che si sono poi andate a far benedire nel momento in cui è nata la famosa ‘chimica artistica’ con Alex Belli: ma dov’è finita la persona che l’aspettava fuori dal reality show?

Quando tutto è cominciato con Alex Belli, Soleil Sorge ha ammesso che ad aspettarla fuori dalla Casa c’era un uomo con cui aveva iniziato a frequentarsi. Ciononostante, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sempre fatto mistero sulla sua identità, ma sembrava molto coinvolta nel rapporto che si era costruito.

Proprio pochi giorni prima dell’eliminazione di Soleil, Alfonso Signorini è tornato a parlare di questa persona misteriosa: “Inizialmente non ci credevo. Ha un nome e un cognome. Non ho fatto neanche tanta fatica. Questa sera non dirò il nome per rispetto alla sua privacy. Quando sei entrata nella Casa ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social… Aveva un Facebook ancora aperto. Su Google ha fatto cancellare delle sue foto pagando anche una discreta cifra. Lavora in un settore completamente diverso da quello del mondo dello spettacolo. Proviene da una famiglia seriamente impegnata nel proprio settore. Ti dico anche un’altra cosa: questa persona continua a esserci anche da fuori. Dopo aver visto tutto ciò che è andato in onda. Continua a mantenere fede al suo patto. Si sta preparando seriamente per rivederti”.

Soleil Sorge e la persona misteriosa: che fine ha fatto lui? L’approfondimento a Mattino Cinque

Nonostante il GF Vip 6 sia giunto al termine, Andrea Franco Alajmo è ancora sul pezzo non lasciando tregua ai vipponi. In particolare, oggi a Mattino Cinque con Federica Panicucci ha parlato proprio della persona misteriosa che girerebbe attorno a Soleil. In particolare, lui ed alcuni colleghi paparazzi sono appostati da giorni sotto casa dell’ex tronista di Uomini e Donne in attesa che questa persona si palesi, ma non c’è alcuna traccia.

L’ipotesi del noto paparazzo, pertanto, condivisa con alcuni colleghi è semplicemente che Soleil è tornata single e che ad aspettarla fuori dalla Casa del GF Vip 6 non c’è stato proprio nessuno.