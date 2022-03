Royal Family, un segreto davvero speciale: il motivo della loro longevità. Tutti i Windsor vivono in media 26 anni di più dei normali cittadini britannici

A fare eccezione non è solo la Regina Elisabetta ma tutta la sua famiglia. Tra qualità genetiche e cure specialistiche, ecco da dove deriva la loro grande e duratura salute.

Non è un mistero come i componenti del Castello di Windsor vivano più a lungo dei normali cittadini britannici. Quello che è diventato anche un simpatico modo di prendere in giro la Royal Family (“Gli immortali”) in realtà affonda le radici in uno specifico studio scientifico. Basti pensare che la loro media di vita è superiore di circa 26 anni rispetto alle persone “normali” del Regno Unito. A spiegare il segreto della loro longevità ci ha pensato uno studio della Bayes Business School e del Longevity Centre. Il rapporto A Tale of Two Dynasties analizza la longevità dei membri della dinastia dei Windsor, paragonandola ad esempio a quella dei Kennedy.

La ricerca, condotta in collaborazione con l’International Longevity Centre (ILC) e coordinata dal gerontologo britannico Les Mayhew, rileva che i reali inglesi vivono più a lungo della popolazione generale del 26%, arrivando spesso a toccare il traguardo straordinario dei 100 anni.

Questo straordinario divario si è andato via via assottigliando nell’ultimo periodo, grazie alla crescita dell’aspettativa di vita delle persone, salito fino agli 81 anni circa. Non solo la Regina Elisabetta, ma anche il principe Filippo (deceduto a 99 anni) e la regina madre (morta a 101) sono l’emblema di questa ricerca. Basti pensare che solo lo 0,15% della popolazione del Regno Unito è più anziano della Regina (circa 100.000 persone).

Royal Family, il segreto della loro longevità: Dna, cure e dieta

La grande domanda che tutti si sono posti è: da cosa deriva questa salute di ferro? In realtà le cause sono molteplici. Per prima cosa c’è un’ottima componente genetica, che rende i Windsor da sempre una famiglia piuttosto longeva. Poi c’è l’accesso alle migliori cure e ai continui controlli diagnostici. Infine, per ultimo ma non per importanza, il fattore alimentare. La dieta della Regina Elisabetta, ereditata dai suoi predecessori, è ferrea e perfettamente bilanciata. Come rivelato da alcuni chef che hanno lavorato al suo servizio, il menù è sempre molto vario e principalmente orientato sul pesce. Preferisce quest’ultimo alla carne rossa e consuma sempre buone quantità di salmone. Uno dei suoi piatti preferiti è la spigola con le zucchine, mentre si concede sempre un pezzo di cioccolata fondente a fine giornata e un bicchiere di champagne o vino.

Ovviamente non può mancare una bella tazza di tè alle 5 del pomeriggio, con un paio di sandwich leggeri o qualche biscotto ai cereali. La natura fa la sua parte ma di certo a Buckingham Palace non si trattano male.