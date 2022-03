Royal Family, la regina Elisabetta sparisce: tutti con il fiato sospeso. Dopo la positività al Covid la sovrana non si è più fatta vedere in pubblico

Gli ultimi dodici mesi sono stati pesantissimi per Elisabetta II. Prima la pandemia che ha stravolto la vita di tutti i britannici, poi la morte del principe Filippo, suo compagno di vita per 70 anni. E ora che è guarita dal Covid anche lei, è sparita.

Un’assenza che fa rumore perché nonostante le 95 primavere Elisabetta è sempre stata moto attiva e vitale. Invece nelle ultime settimane è arrivata la decisione di abbandonare Londra e Buckingham Palace per trasferirsi a Windsor. E ora arriva un’altra dura mazzata per tutti quelli che hanno a cuore la regina.

Fonti vicine alla Royal Family infatti hanno informato il ‘Daily Mail’ che i suoi programmi sono quelli di ridurre sempre di più gli impegni ufficiali limitandoli allo stretto necessario. Così si appoggerà sempre di più alla famiglia, a cominciare dal figlio Carlo e dal nipote William che di fatto saranno i suoi sostituti.

Royal Family, la regina Elisabetta sparisce: a giugno grandi feste per il Giubileo di Platino

“Elisabetta è attiva e vigile – spiegano le fonti – ma fisicamente non è più forte come un tempo ed è perfettamente comprensibile considerata la sua età”. Per questo almeno nelle prossime cerimonie ufficiali ci saranno altri membri della Royal Family. Ma voci non confermate dicono che la regina sia ancora debole, tanto da aver rinunciato anche alle passeggiate nel parco con i corgi, i suoi amatissimi cani.

Una conferma di quello che aveva anticipato in tempi non sospetti, lo scorso novembre, il principe Carlo: “Quando arrivi a 95 anni non è così facile come una volta. È già abbastanza brutto a 73”, aveva detto a metà fra la battuta e la constatazione. E all’epoca sua mamma non era ancora passata per il Covid.

Sullo sfondo però c’è quello che aspetta Elisabetta e tutta la Royal Family la prossima estate. A giugno infatti si celebrerà il Giubileo di Platino, cioé i primi 70 anni del regno, e allora tutti aspettano di vederla uscire. In questo momento però non ce la fa e i sudditi dovranno aspettare.