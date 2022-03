Rivoluzione Rai, cancellata una serie TV: la decisione lascia tutti di stucco! Gli ascolti non erano all’altezza delle aspettative

La televisione di stato ha deciso di rimescolare le carte, rivoluzionando il palinsesto delle fiction. Al momento ad andare alla grande sono state solo Doc-Nelle tue mani 2 e Lea un nuovo giorno.

Come sempre nel mondo della televisione (pubblica e privata) a farla da padrone sono gli ascolti. Gli introiti pubblicitari e quindi i budget a disposizione dei vari canali, dipendono dalle scelte del pubblico e queste influenzano anche la definizione dei palinsesti. La Rai non fa eccezione in questa dinamica e sta cercando di rimescolare le carte per quanto concerne la sua offerta di fiction. Nell’ultimo periodo sia Doc-Nelle tue mani 2 che Lea un nuovo giorno, sono andate fortissimo a livello di audience, stravincendo la battaglia con la concorrenza. Il traino di queste due storie, però, non ha permesso ad altri format di spiccare egualmente il volo. Nella fattispecie stanno faticando ad emergere sia Vostro Onore con Stefano Accorsi che di Noi con Lino Guanciale. Proprio quest’ultima ha rappresentato la sorpresa (negativa) più grande. Dopo una seconda puntata ancora in netto calo, la Rai ha deciso di intervenire. Com’è noto da lunedì 28 marzo era previsto il lancio di Sopravvissuti con Lino Guanciale, come comunicato dai tempi del Festival di Sanremo. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato il dietro front, con la serie che non vedrà la luce in questa stagione. A sottolinearlo è stata la seguitissima pagina Fiction e Serie Tv su Facebook. Al posto di Sopravvissuti arriva Nero a metà 3 da lunedì 4 aprile, fortunatissima serie con Claudio Amendola.

Rivoluzione Rai, cancellato Lino Guanciale: grande attesa per il ritorno di Claudio Amendola

Per quanto riguarda Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, ci si attendeva un successo di prima grandezza. Invece le prime due puntate si sono attestate al di sotto dei 4 milioni di telespettatori. Numeri a ribasso per i format Rai che solitamente ottengono ascolti da record. Nonostante la storia originale fosse di grandissimo appeal, questo remake non sembra essere riuscito nel migliore dei modi e il responso del pubblico è in tal senso sempre sovrano.

Per una brutta notizie ce n’è un’altra che farà felici molti telespettatori: Nero a metà 3 sta arrivando. La terza stagione della fiction porterà con sé le grandi indagini di Carlo Guerrieri (interpretato da uno straordinario Claudio Amendola) ma anche tante altre novità. Dal 4 aprile torneranno anche Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) e Alba Guerrieri (Rosa Diletta Rossi), la figlia di Carlo. Non resta che sintonizzarsi.