Rai, decisione a sorpresa: sparisce un volto storico, pubblico senza parole. Succederà molto presto e sa di addio anticipato al video

La primavera che si avvicina, per le principali emittenti tv significa anche sparare le ultime cartucce della stagione della televisiva. E la Rai ha preso una decisione definitiva che non piacerà ad una parte del pubblico.

Succede che la prossima settimana l’Italia sarà impegnata nei playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Giovedì sera a Palermo la Nazionale di Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord per arrivare almeno alla finale e la Rai trasmetterà la partita in diretta con i consueti studi prima e dopo il match. Solo che questa volta in studio non ci sarà nessuno e quindi sparirà Paola Ferrari.

La conferma è arrivata direttamente dall’ufficio stampa dell’azienda di stato che ha presentato il programma per la serata. Alessandro Antinelli e Daniele Adani saranno presenti nella postazione di commento direttamente allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, a bordo campo Tiziana Alla e Andrea Riscassi.

Rai, decisione a sorpresa: Paola Ferrari ha altri programmi per il futuro

E Paola Ferrari? Come spiega la Rai “sarà protagonista, nella prossima stagione, del nuovo format pomeridiano della domenica di Rai 2. Accompagnerà i telespettatori fino a 90esimo Minuto, lo storico appuntamento della Rai con le immagini del campionato italiano”.

La notizi era stata anticipata da Dagospia che aveva anche ironizzato sull’assenza della giornalista e conduttrice milanese. “Buona notizia per la Rai, che visto il caro energia, potrà risparmiare sui cannoni di luce usati per piallare il viso di Paoletta”. In realtà per lei il momento della pensione non è ancora arrivato, anche se ci sta pensando da tempo.

Paola Ferrari (Instagram)Come aveva spiegato in una lunga intervista a ‘Il Giornale’ lo scorso agosto, l’idea l’ha maturata nel tempo. “Mi piace l’idea di poter accompagnare la Nazionale fino al Qatar e poi fare ancora un anno, se il mio direttore vorrà, di 90º minuto. E tra un anno e mezzo dedicarmi ad altre cose. Il lockdown mi ha fatto capire che bisogna dedicare più tempo a se stessi. Poi, visto che ho una certa età voglio fare altri tipi di esperienze. Bisogna anche dare spazio anche agli altri”.