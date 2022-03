Prezzi diesel alle stelle, finalmente una buona notizia: i trucchi per risparmiare. La crisi dei carburanti impone delle soluzioni intelligenti

L’impennata dei costi ha spinto tutti gli automobilisti a correre ai ripari. E’ possibile mitigare i rincari con qualche semplice accortezza che può aiutarci a risparmiare anche abbondantemente a fine mese.

Una volta era considerato il carburante più economico rispetto alla benzina e quello in grado di farci risparmiare buone cifre per il trasporto in automobile. Il diesel ha vissuto il suo splendore negli anni scorsi, grazie a delle prestazioni praticamente simili alla “verde” ma con consumi e prezzi ridotti. Poi da quando il tema ecologico ha preso il sopravvento e ci si è spostati verso la rivoluzione ibrida, tutto sembra essere cambiato. Fra pochi anni le case automobilistiche non produrranno più vetture a gasolio e quelle circolanti diventeranno da collezione. Purtroppo la crisi dei carburanti, legata alla guerra in Ucraina ha portato a delle cifre mai viste prima anche per il diesel. Valori al self service ampiamente superiori ai 2 euro, per non parlare ovviamente del “servito“. Proprio per questo i cittadini stanno cercando di limitare i danni con qualche semplice accortezza, in attesa di tempi migliori. Molti di noi non possono fare a meno di utilizzare il proprio mezzo per andare a lavoro e quindi sono costretti a mettere mano al portafogli. Vediamo insieme però qualche trucco che può tornarci utile.

Per cercare di spendere meno alla stazione di servizio può essere importante seguire i consigli che andremo ad elencare.