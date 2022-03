Pierre Zakrzewski: chi era il cameraman di Fox News ucciso in Ucraina

Pierre Zakrzewski, cameraman di Fox News, è stato ucciso vicino a Kiev, in Ucraina. A dare la notizia, l’emittente stessa. Nello stesso attacco è morta anche la giornalista e produttrice ucraina Alexandra Kurshinova, ed è rimasto ferito Benjamin Hall, corrispondente della Fox, al quale è stata amputata una gamba.

Secondo la ricostruzione riportata dal consigliere del ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko, i tre reporter si trovavano in auto nelle vicinanze del villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, quando sono stati colpiti da un proiettile di mortaio o da una granata dell’esercito russo.

Sale a due il bilancio dei giornalisti uccisi dall’inizio del conflitto. Il primo a perdere la vita è stato Brent Renaud.

Il ricordo dell’ad di Fox News Media

“Pierre era un fotografo di guerra che ha coperto praticamente tutte le principali storie internazionali per Fox, dall’Afghanistan alla Siria”, ha scritto l’amministratrice delegata di Fox News Media Suzanne Scott. Pierre Zakrzewski era arrivato in Ucraina a febbraio da Londra, base abituale del suo lavoro.

“Quella di oggi è una giornata devastante per Fox News Media e per tutti i giornalisti che mettono a repentaglio le loro vite per compiere il proprio lavoro”, continua l’ad di Fox News Media. “Aveva ampie competenze e non c’è un compito, da fotografo a tecnico, da editor a produttore, che non abbia ricoperto”.

L’anno scorso Zakrzewski aveva avuto un ruolo chiave nel riportare in salvo in Occidente i collaboratori afghani della Fox e le loro famiglie, quando gli Usa si sono ritirati da Kabul. Per questo e per altre occasioni, aveva vinto il premio giornalistico The unsung hero.

Non è ancora chiaro se Alexandra Kurchinova, altra cronista morta nella stessa circostanza, fosse un’inviata di Fox News.