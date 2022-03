Ovsyannikova, Pignedoli (M5S): “Prima con Putin si facevano affari, ora ci siamo accorti che è un dittatore”

"Non scordiamo il caso di Anna Politkovskaja", afferma l'europarlamentare. Ma "la libertà di stampa è minacciata non solo in Russia".

“I civili sono le prime vittime di ogni sporca guerra. E ovviamente anche chi la documenta per tutti quanti noi”. Ai nostri microfoni, l’europarlamentare 5 Stelle Sabrina Pignedoli commenta così l’uccisione in Ucraina del cameraman di Fox News Pierre Zakrewski e della giornalista ucraina Oleksandra Kuvshynova. Sulla vicenda di Marina Ovsyannikova, la giornalista multata, Pignedoli afferma: “La notizia che invece sia stata liberata e multata con 30mila rubli, circa 250 euro, dimostra che la magistratura non ha usato il pugno di ferro nonostante il portavoce del Cremlino stamattina abbia bollato la sua incursione come un atto di teppismo”.

Marina Ovsyannikova, giornalista del Primo canale russo, è stata arrestata e poi multata per aver fatto irruzione durante la diretta del tg con un cartello contro la guerra…

“Il coraggio dimostrato da questa giornalista che con il suo gesto è entrata nelle case di tutti i russi con l’obiettivo di smascherare la propaganda del Cremlino è davvero encomiabile, un esempio anche per tanti giornalisti che in Occidente piegano purtroppo la schiena a politici e lobby varie. Il mio pensiero va a tutti i giornalisti in Russia come nel resto del mondo che lottano per una informazione non politicizzata ma basata su fatti e testimonianza. Ribellatevi e seguite l’esempio di Marina”;

La legge firmata da Putin nei giorni scorsi contro le fake news sulla crisi ucraina è un duro colpo alla libertà di stampa in Russia…

“Asservisce le informazioni alla propaganda del Cremlino. Per esempio, chi definisce quella russa un’invasione rischia fino a 15 anni di carcere. L’alternativa, per non finire nella repressione russa, sarebbe l’autocensura. Il giornalismo invece, per definizione, dovrebbe essere libero. Cosa che purtroppo non sempre accade. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, organo di cui la Russia fa parte, ha proclamato il 3 maggio Giornata mondiale della libertà di stampa. Questa giornata si celebra anche in Russia, ma per Putin, come per molti potenti e dittatori della terra, la libertà di espressione è solo un fastidio e non un diritto dei cittadini“;

La magistratura non ha deciso il carcere per Marina Ovsyannikova. Potrebbe essere considerato il segnale che la decisione di Putin di invadere l’Ucraina non sia condivisa in Russia?

Prima del processo si è mobilitato anche l’Onu, chiedendo alle autorità russe di non punire la reporter. Esiste la possibilità di far pagare alla Russia le conseguenze di questa repressione?

“Le relazioni internazionali non si possono basare sulla legge del taglione. Quello che sta facendo la Russia è gravissimo e inaccettabile ma noi abbiamo la responsabilità di dimostrare di essere diversi da Putin e dal suo entourage. In questo momento il primo obiettivo è la pace, subito. In ogni caso che la libertà di stampa in Russia non fosse tollerata lo sapevamo già da molto tempo. Non scordiamo il caso di Anna Politkovskaja. Solo che prima con Putin si facevano gli affari e gli si stringeva la mano, ora ci siamo accorti che è un dittatore“;

I cittadini in Russia sono scesi in piazza più volte contro la guerra, in molti sono stati arrestati. Sono scesi in piazza anche in solidarietà a Marina Ovsyannikova. La propaganda russa ha davvero effetto?

“In Russia non c’è libertà di manifestare già da diversi anni, pensiamo alle manifestazioni relative ai diritti della comunità Lgbt o delle femministe. I cittadini sono bombardati da una informazione univoca e parziale. Tuttavia, i cittadini russi stanno dimostrando molto coraggio: finora sono più di 15mila gli arresti dall’inizio della guerra, persone che manifestavano con un cartello bianco o che deponevano fiori davanti all’ambasciata ucraina. La repressione di Mosca non risparmia nessuno, dai giovani agli anziani, persino Yelena Osipova, una sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado è stata arrestata. Tutte queste persone sappiano che non sono sole e che noi siamo con loro“;

Di poco fa è la notizia della morte di Pierre Zakrewski, il secondo cronista morto dall’inizio dell’invasione russa. I giornalisti vengono presi di mira anche in Ucraina…

“Sono molto preoccupata. Dopo l’uccisione del giornalista americano Brent Renaud, oggi arriva la notizia che un altro cameraman di Fox News, Pierre Zakrewski è stato preso di mira e purtroppo è deceduto, mentre un altro reporter americano è in gravi condizioni. Anche la giornalista ucraina Oleksandra Kuvshynova è rimasta uccisa in questo attacco. I civili sono le prime vittime di ogni sporca guerra. E ovviamente anche chi la documenta per tutti quanti noi“;

Ma la libertà di stampa è a rischio anche nel mondo intero. Ad esempio Julian Assange è più vicino all’estradizione negli Usa dove rischia una condanna a 175 anni per diffusione di documenti segreti.

“La libertà di stampa è minacciata non solo in Russia. Gli Stati Uniti da dieci anni perseguono la loro vendetta contro il fondatore di WikiLeaks per aver divulgato informazioni nate per il suo attivismo per i diritti umani, da bravo giornalista. Assange ha fatto quello che hanno fatto Bob Woodward e Carl Bernstein per il caso Watergate, provocando le dimissioni del presidente Usa e vincendo nel 1973 il premio Pulitzer. Va difeso e tutelato. Se davvero ha a cuore la libertà di espressione, la comunità internazionale unanimemente si schieri con lui“.