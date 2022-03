Oggi è la conduttrice per antonomasia e la più amata dal pubblico: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è la conduttrice per antonomasia e la più acclamata dal pubblico. Il suo viso, nonostante il passare degli anni, è rimasto pressoché uguale.

La bambina nella foto è nata a Napoli, in Campania, nel 1957. La sua passione per lo spettacolo è innata.

Talento e passione la portano a bruciare le tappe e nel 1977 esordisce Telemilano 58 con il programma televisivo Goal, al fianco di mostri sacri dello spettacolo come Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi. In quegli anni lavora anche come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

Nel 1978 passa alla Rai. Su Rai 2 conduce Stryx, esperienza che il pubblico ricorda per un episodio particolare. Si tratta di un’esibizione dell’esordiente attrice in un sensuale balletto nel quale si è mostrata in topless. Ai tempi questo programma fu censurato dalla stessa Rai perché i contenuti vennero ritenuti troppo scandalosi.

Nel 1979 ha partecipato al programma Che combinazione, mentre nel 1980 ha affiancato Pippo Baudo, icona del piccolo schermo insieme a Mike Bongiorno, nella conduzione di Domenica in onda, come ancora oggi, su Rai 1.

Oggi è un’attrice di successo e la conduttrice più amata dal pubblico: la riconosci?

Nel 1982 arriva l’esordio al cinema con la pellicola Erba selvatica di Gianfranco Campigotto. Al successo del debutto fecero seguito altri successi come Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli – 1985, interamente girato nella sua Napoli – e Vogliamoci troppo bene di Francesco Salvi (1989). Nello stesso periodo diventa protagonista di servizi fotografici per le riviste Playboy e Playmen nei quali è apparsa senza veli.

Da allora la sua vita lavorativa sarà un successo dopo l’altro sino ad oggi, anno in cui tornerà dopo le ferie natalizie al timone della quattordicesima edizione del programma di Pomeriggio Cinque la cui prima puntata è iniziata il 6 settembre. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto non è altri che la straordinaria Barbara D’Urso che questa sera entrerà nelle case di tutti gli italiani con la Pupa e il Secchione.