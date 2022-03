Mosca, arrestata la giornalista Marina Ovsyannikova: aveva protestato in tv contro la guerra

Marina Ovsyannikova è stata arrestata. La giornalista ieri durante il telegiornale in onda sul Primo canale russo ha fatto irruzione con un cartellone che recitava “No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, qui vi dicono bugie”, recitava il cartello. “In 19 giorni l’esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Crimea”.

Poco tempo dopo l’apparizione dieto alla conduttrice Yekaterina Andreeva, la torre di Ostankino, sede dell’emittente, è stata accerchiata dalle auto della polizia e dai blindati per prendere la donna. Prima di partire per questa missione quasi impossibile, la reporter aveva anche postato un video sul suo account Facebook, spiegando il motivo del gesto e spiegando che si è pentita, in questi anni, di aver partecipato alla propaganda di Putin.

Le parole di Marina Ovsyannikova prima dell’irruzione al tg

“Purtroppo per un certo numero di anni ho lavorato a Channel One e ho lavorato alla propaganda del Cremlino, mi vergogno molto di questo in questo momento. Mi vergogno di aver permessi di dire bugie dallo schermo televisivo. Mi vergogno di aver permesso la zombificazione del popolo russo. Siamo stati in silenzio nel 2014 quando tutto questo era appena iniziato. Non siamo usciti a protestare quando il Cremlino ha avvelenato Navalny”, ha affermato la giornalista sui social in riferimento all’oppositore di Putin recluso in carcere.

“Stiamo solo guardando in silenzio questo regime anti-umano. E ora il mondo intero si è allontanato da noi e le prossime dieci generazioni non saranno in grado di pulirsi dalla vergogna di questa guerra fratricida”, ha ancora affermato la giornalista prima del gesto in tv.

Ovsyannikova ha il padre di origini ucraine. Adesso non si sa più nulla di Marina e gli avvocati la stanno cercando senza riuscire ad entrare in contatto con lei. “Dopo dieci ore gli avvocati non sono ancora riusciti a trovare Marina Ovsyannikova”, afferma la testata dissidente bielorussa Belsat. L’agenzia di stampa russa Tass ha spiegato che la donna è detenuta e potrebbe essere accusata di aver screditato le azioni delle forze armate russe.

Il presidente Vladimir Putin nei giorni scorsi ha firmato una legge che alza fino a quindici anni le pene per chi è accusato di diffondere fake news sulla guerra in Ucraina.

Il plauso di Zelensky

La protesta di Marina Ovsyannikova è stata accolta con un plauso da Zelensky: “Sono grato a quei russi che non rinunciano a cercare di dire la verità, non rinunciano a dire come stanno le cose ai loro amici e parenti e sono particolarmente grato a questa donna che è entrata nello studio televisivo del primo canale con uno striscione contro la guerra”.