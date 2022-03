Meteo, è già primavera in anticipo e il Nord rimane senza acqua. La presenza costante dell’alta pressione assicura condizioni stabili

In teoria manca poco meno di una settimana all’inizio ufficiale della primavera, ma in pratica questa settimane ne avremo un gustoso assaggio. Merito dell’alta pressione che non abbandona l’Italia e, anzi, è destinata ad occupare sempre più spazio.

Il prolungarsi dell’alta pressione sul nostro Paese garantirà anche nella parte centrale della settimana tempo stabile e totale assenza di piogge in tutte le regioni. E così specialmente al Nord la situazione continuerà ad essere delicata, perché ci sono regioni nelle quali non piove da mesi.

Allo stesso modo è atteso un generale rialzo delle temperature con i valori che almeno sino a giovedì saranno in qualche occasione anche superiori alle medie stagionali. Solo nell’ultima parte della settimana è previsto n nuovo afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani che almeno su quale regione potrebbe portare precipitazioni e calo delle temperature.

Oggi ci sono di attendere temperature minime in aumento al Nord e nelle regioni centro-meridionali adriatiche, stazionarie invece sul resto d’Italia. Massime in aumento deciso su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, poi in misura minore in Valle d’Aosta, Lombardia, Umbria e regioni centro-meridionali adriatiche.

Meteo, è già primavera in anticipo: temperature anche superiori alle medie stagionali

Al Nord oggi dominerà l’anticiclone che garantirà condizioni di cielo in alcuni tratti molto nuvoloso o coperto, senza precipitazioni. Deboli rovesci nevosi sulle Alpi nelle zone di confine sopra i 1.000-1.100 metri mentre le nubi in serata persisteranno su Piemonte, Liguria, Nord Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto. A Milano cielo coperto e una massima di 14°. Stesso clima a Torino con massime tra 7° e 11°.

L’alta pressione sarà presente anche al Centro ma non mancheranno nuvole soprattutto sugli Appennini e sulla Sardegna con occasionali e deboli precipitazioni. A Roma cielo poco nuvoloso e temperature tra 8° e 15°. Più coperto invece a Firenze, con una minima e una massima tra 6° e 16°.

Giornata decisamente primaverile al Sud con cielo irregolarmente nuvoloso o coperto su Sicilia e Calabria centro-meridionale. Cielo sereno sul resto del Sud con deboli velature in transito. A Napoli minima di 7° e massima di 16°. A Palermo cielo coperto con temperature tra 10° e 17°.