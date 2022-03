Mediaset, l’attesa è finita: l’amatissima serie TV di Canale 5 sta per tornare

Una delle serie TV più amate dal pubblico di Canale 5 è pronta a tornare su Mediaset. I fan non stanno più nella pelle.

L’attesa è finita per i fan. È cominciato il conto alla rovescia per il ritorno in TV della serie TV turca che ha ipnotizzato il pubblico.

Brave and Beautiful sta per tornare con la storia d’amore tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Ci eravamo lasciati così. Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 10 settembre, dopo l’operazione Tahsin Korludag chiede a Korhan e al fidato Salih di rimanere in ospedale per la notte. Rimasti soli, Tahsin chiede al figlio dove fossero finiti tutti mentre veniva rapito da Cesur.

Suhan si reca all’officina di Rifat. Dalle telecamere di sorveglianza, Cesur la vede e chiama subito Rifat per sapere il motivo della visita di Suhan. Cahide si confronta con Bulent riguardo a Hulya: ora che è davvero incinta, dovrebbe allontanarla e trovare un modo per disfarsene definitivamente. Vengono interrotti da una chiamata di Banu e Cahide intuisce che i due sono sempre più vicini.

In seguito all’aggressione subita da Suhan, Cesur vuole portarla via dalla casa di Nisantasi, ma lei si rifiuta e decide di porre fine al loro matrimonio. Cesur non è d’accordo e strappa le carte che gli presenta l’avvocato di Suhan.

Mediaset, l’attesa è finita: Brave and Beautiful sta per tornare

La messa in onda dei restanti episodi inediti di Cesur ve Güzel, il titolo originale della produzione estera, dovrebbe avvenire al termine di Love Is In The Air, che avverrà sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane nello specifico intorno a metà aprile. In Italia, la serie è stata suddivisa in 101 episodi, di soltanto 55 sono stati trasmessi. Resterebbero dunque circa 46 puntate dalla durata di 40 minuti circa che potrebbero però essere dimezzate e trasmesse a serpentone per esigenze di palinsesto. Comunque sia, il pubblico è in festa dopo questa lieta notizia e non vede l’ora di poter riabbracciare, virtualmente, i protagonisti di questa straordinaria serie tivù.