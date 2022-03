Lutto nel giornalismo italiano: è morto uno storico volto Rai

La Rai è in lutto: all’età di 76 anni è morto il giornalista che ha scritto la storia dell’informazione italiana. Ci ha lasciati forse nel momento storico in cui l’Italia avrebbe avuto più bisogno di lui e delle sue analisi geopolitiche.

Sergio Canciani è nato e morto nel rione San Giovanni, a Trieste. Viveva nel quartiere sloveno, ed era molto legato alla sua comunità. Questo suo essere uomo di frontiera sin dalla nascita lo aveva segnato: si definiva infatti predestinato a raccontare come giornalista i “mondi ex”: “ex totalitari, ex imperiali, ex comunisti”.

Canciani aveva debuttato nel mondo dell’informazione lavorando a Radio Trieste. Ben presto approdò a Rai 2: dapprima nella redazione slovena, poi in quella italiana. In poco tempo diventò un punto di riferimento per il Tg1, Tg2 e Tg3. La sua più importante esperienza, per cui lo ricorda il pubblico, è quella di inviato corrispondente da Mosca.

Lutto in Rai, ci lascia l’esperto dei “mondi ex”

Canciani aveva lavorato anche in Albania, Ungheria, nell’ex Jugoslavia e nei balcani. La sua esperienza in Russia iniziò nel 1997, e ilfriuli.it ricorda che il giornalista realizzò dall’ex paese URSS oltre settemila servizi per la Rai. Dopo l’esperienza a Mosca, nel 2011 si ritirò in pensione, e tornò a vivere nel suo quartiere di origine con la famiglia.

Canciani ci ha lasciato proprio nel momento in cui le sue analisi si sono fatte forse ancora più preziose. Grazie al suo pluriennale lavoro in Russia, era diventato un esperto del paese e del suo presidente, Vladimir Putin. Ci ha lasciato in eredità due libri: “Roulette Russia” e ” Putin e il neozarismo: dal crollo dell’URSS alla conquista della Crimea”.

Il cordoglio del governatore Fedriga: “Ci lascia un fine intellettuale”

Il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ricordato la professionalità di Sergio Canciani, che rifuggeva le risse televisive prediligendo l’analisi e la riflessione: “Un attento osservatore ed un fine intellettuale. Aveva prefigurato alcuni scenari che ora si stanno dimostrando di stretta attualità“.

Fedriga, nel ricordare “il giornalista con lo sguardo lungo”, ha voluto sottolineare il grande legame di Canciani con la sua terra di orgine che lo ha ispirato in ogni momento della sua vita ed in ogni sua scelta: “Ha mantenuto saldo il suo legame con la comunità slovena presente nel capoluogo regionale, ed ha deciso di tornarvi dopo la pensione“.

Ecco il messaggio di addio da parte della Rai a seguito del lutto: