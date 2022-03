La Pupa e il Secchione Show, salta tutto in extremis: colpo di scena

Un forfait all’ultimo istante e La Pupa e il Secchione Show resterà senza un concorrente che ha incuriosito molti telespettatori

Da giorni si vociferava un ritiro in extremis da La Pupa e il Secchione Show ed è stato effettivamente ufficializzato nelle ultime ore. Barbara d’Urso dovrà ora ricorrere ai ripari per l’assenza di un protagonista.

“Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La Pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione”, così Lorenzo Orsini ha messo a tacere tutte le voci che parlavano di un suo forfait in extremis in quest’edizione dello show che sono poi risultate veritiere. Nei giorni scorsi, infatti, Dagospia aveva anticipato il possibile abbandono da parte del giovane rapper che avrebbe avuto uno scontro legale con Mediaset.

Secondo, invece, a quanto raccolto da Il Corriere di Bologna, sembrerebbe che vige un accordo legale che vieterebbe al ragazzo di parlare dei Savoia: non tantissimo tempo fa è emersa la voce che Lorenzo è figlio di Vittorio Emanuele ed un’avvocatessa, nonché fratello di Emanuele Filiberto.

La Pupa e il Secchione Show, salta Lorenzo Orsini: è il fratello di Emanuele Filiberto?

Notizia choc: Emanuele Filiberto ha un fratello segreto? Si chiama Lorenzo, ha 21 anni e sarebbe un rapper molto conosciuto #Pomeriggio5 pic.twitter.com/muVOKaPXTq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022

Soltanto una settimana fa, proprio Barbara d’Urso parlava di Lorenzo Orsini come figlio non riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia. Ad oggi, invece, è arrivata l’ufficialità della sua assenza a La Pupa e il Secchione Show: Lollo G non sarà uno dei Pupi. Ad essere uno dei Secchioni, però, come confermato dalla conduttrice partenopea in diretta ieri al GF Vip 6, ci sarà Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Barbara d’Urso ha voluto puntualizzare perché nei giorni scorsi si è vociferata anche di una sua assenza.

Lorenzo Orsini non è l’unico ad aver saltato questa edizione de La Pupa e il Secchione, ci sarebbero dovute essere anche Paola Caruso, Antonella Elia che per motivi diversi hanno dovuto abbandonare le registrazioni dello show che andrà in onda stasera a partire dalle 21:30 su Italia 1.