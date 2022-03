L’irruzione della giornalista russa durante la diretta: “No alla guerra”

Un messaggio di pace che le è costato l'arresto. La giornalista russa Marina Ovsyannikova ha fatto irruzione durante la diretta del tg su Channel One, la locale tv di Stato, per lanciare il suo "No alla guerra" scritto a chiare lettere su un cartellone. "Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo. Russi contro la guerra", continuava la scritta. Prima di questo suo blitz, la giornalista ha registrato un messaggio video in cui dice di provare "profonda vergogna" dopo gli anni trascorsi nella stessa Channel One, "facendo propaganda per il Cremlino", come sottolinea lei stessa.