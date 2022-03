Ida Platano-Gianni Sperti, scintille tra i due protagonisti di Uomini e Donne: cos’è successo

“Devi risolvere prima i problemi con te stessa”, è scontro tra Ida Platano e Gianni Sperti: l’opinionista non gliele manda a dire.

Giornata difficile per la dama del Trono Over a Uomini e Donne, Ida Platano. La parrucchiera di Brescia sarebbe arrivata al punto di voler lasciare lo studio per recarsi dietro le quinte.

Ida Platano ha avuto tutti schierati contro di lei nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Ad infilare il coltello nella piaga è stato anche l’opinionista Gianni Sperti il quale, senza peli sulla lingua, ha deciso di dire la propria sulla dama. Ma scopriamo cos’è successo passo per passo.

Per la Platano le cose starebbero andando male con l’ennesimo corteggiatore: Alessandro Vicinanza. Ricordiamo che dopo la love story naufragata con Riccardo Guarnieri, Ida ha avuto altre due delusioni con Marcello Messina e Diego Tavani. Ma cosa sarebbe successo questa volta? Stando a quanto lamentato dalla 39enne, il cavaliere salernitano più volte avrebbe detto con aria di superiorità: “Ida Platano come personaggio”. Un affermazione che non avrebbe preso per nulla bene.

Ida Platano, il giudizio severo di Gianni Sperti: fuori dallo studio in lacrime

Lamentandosi del cavaliere salernitano, Ida Platano avrebbe dato a Maria De Filippi motivazioni fasulle, da molti ritenute solo un pretesto per non creare una relazione stabile con Vicinanza. Ma a saltare dalla sedia è stato proprio l’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo avrebbe accusato la parrucchiera di Brescia di non essere pronta ad avere una nuova relazione.

“Non puoi pretendere un uomo e cambiarlo. Scegline un altro!”, ha esclamato Sperti. Anche Tina Cipollari è andata contro la Platano: “Tutte le tue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale. Ti metti in competizione, hai troppe aspettative..”, ha dichiarato la bionda opinionista sottolineando che la Plano non può pretendere che un uomo colmi tutti i suoi vuoti: “Ha ragione Gianni, non fa per te. Tu devi risolvere prima i problemi con te stessa”.

In lacrime dopo le accuse, Ida ha deciso di abbandonare lo studio per recarsi dietro le quinte. Solo a distanza di tempo la 39enne è rientrata con Alessandro e con quest’ultimo ha provato ad avere un chiarimento ma con molta probabilità la dama di Brescia ha deciso di concludere qui la sua conoscenza con il cavaliere salernitano.