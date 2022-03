Guerra Russia-Ucraina, consigliere di Zelensky: “Penso accordo entro maggio”. Oggi nuovi negoziati

“Penso che non più tardi di maggio dovremmo avere un accordo di pace, magari anche prima, vedremo”. Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ottimista sulle sorti del conflitto dopo il quarto giro di negoziati di ieri e che continuerà oggi a partire dalle 10.30 in videoconferenza.

Intanto sul fronte continuano i bombardamenti. Le città principali dell’Ucraina sono sotto l’attacco dei russi, compresa la capitale Kiev, dove i bombardamenti sono durati tutta la notte.

È di ieri la notizia del Financial Times di un presunto accordo della Russia con la Cina, che sarebbe pronta a inviare aiuti economici e militari al Cremlino: “Pechino avrebbe aperto alla possibilità di fornire armi a Mosca”.

L’Europa e gli Usa vanno avanti con le sanzioni. Ieri il Consiglio Ue ha approvato il quarto pacchetto di sanzioni contro Mosca, che vanno dai prodotti di lusso, auto incluse, ai prodotti siderurgici.

La Russia non è rimasta a guardare e come annunciato nei giorni scorsi, ha risposto a sua volta con dure sanzioni nei confronti dell’Occidente che riguardano il blocco delle esportazioni di zucchero bianco e grezzo fino al 31 agosto e del grano, segale, orzo, mais fino al 30 giugno.

Di Maio: “Continuiamo ad insistere sulla via della diplomazia”

“Continuiamo a insistere con forza sul canale della democrazia, che non abbiamo mai voluto interrompere e nel quale dobbiamo continuare a credere anche in queste ore più buie, nella convinzione che non esistono alternative a una soluzione diplomatica”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in visita a Chisinau, un Moldavia, dove ha incontrato il suo omologo Nicu Popescu. “In questi giorni ho avuto diversi incontri e telefonate, da ultimo con i miei omologhi in Turchia, Cina e Israele e con i segretari generali della Nato e delle Nazioni Unite e il presidente della Croce Rossa. L’obiettivo su cui si lavora a breve termine, realisticamente, è puntare a dei cessate il fuoco localizzati, per consentire i soccorsi e l’evacuazione dei civili”, ha aggiunto.

Zelensky: “I russi hanno già avuto più perdite che in Cecenia”

Lo afferma su Telegram il presidente russo, che ha assicurato che le forze di Kiev stanno infliggendo “perdite devastanti” al nemico. “Presto si arriverà a centinaia di elicotteri abbattuti, hanno già perso 80 caccia, centinaia di carri armati e migliaia di altri armamenti”.

Mosca: “Forze russe hanno il controllo di Kherson”

“Le forze armate russe hanno preso il pieno controllo dell’intero territorio della regione di Kherson” nell’Ucraina meridionale. Af affermarlo, il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

Premier Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia oggi a Kiev

Incontreranno il presidente ucraino. Mateusz Morawiacki, Petr Fiala e Janez Jansa “andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal”, si legge in una nota del governo polacco. “Lo scopo della visita è confermare l’inequivocabile sostegno dell’intera Unione europea alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e presentare un ampio pacchetto si sostegno allo Stato e alla società ucraini”.

Cina: “Non vogliamo essere colpiti da sanzioni alla Russia”

La Cina non vuole essere “colpita” dalle sanzioni occidentali decretate contro la Russia. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi, alla luce delle preoccupazioni degli Usa secondo cui Mosca ha chiesto alla Repubblica popolare. “La Cina non fa parte della crisi, tanto meno vuole essere colpita dalle sanzioni”, ha affermato Wang al telefono con il suo omologo spagnolo Jose Manuel Albares.

Zelensky: “Riprendono negoziati per una pace onesta”

Zelensky, in un video diffuso sui social, ha affermato di aver parlato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett per “porre fine rapidamente alla guerra” e raggiungere una “pace onesta”. Bennett, impegnato nella mediazione per raggiungere la pace, ha parlato anche con il presidente russo lunedì.

Kiev: colpito edificio, due morti

Un edificio residenziale è stato colpito questa mattina a Kiev, uccidendo almeno due persone. L’esercito intensifica l’offensiva prima della ripresa dei colloqui per i negoziati. “Due corpi senza vita sono stati trovati sul posto”, affermano i soccorritori, aggiungendo che 27 persone sono state salvate.

Sale il bilancio delle vittime del raid russo di ieri, contro una torre della tv della citta Nordoccidentale di Rivne: sono 19. Lo riporta il Kyiv Independent, citando il governatore della provincia di Rivne, Vitalii Hoval. Si contano anche 9 feriti e si temono altri dispersi sotto le macerie.

Aperti 9 corridoi umanitari per oggi

Consigliere Zelensky: “Guerra potrebbe finire entro maggio”

Oleksiy Arestovich, consigliere del capo di Stato maggiore del presidente ucraino, afferma che la guerra in Ucraina forse potrebbe finire all’inizio di maggio, quando la Russia terminerà le risorse. A riportarlo, il sito Al Jazeera, che a sua volta cita media locali: “Penso che entro maggio, inizio maggio, dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo, sto parlando delle ultime date possibili”, ha affermato Arestovich: “Siamo a un bivio ora. O ci sarà un accordo di pace raggiunto molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, o ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni, diciamo siriani, per un secondo round e un accordo entro metà aprile o fine aprile”.

Borsa di Shangai in forte calo per Covid e Ucraina

La Borsa di Shangai apre in forte calo, conseguente all’aumento dei casi Covid e alla crisi in Ucraina. L’indice CSI300 è sceso all’1,8% alla fine della sessione mattutina, mentre lo Shangai Composite Index ha perso 2,2%. L’indice Hang Seng ha perso invece il 3%.

La Cina smentisce: nessuna richiesta di armi da Russia

La Cina ha negato le affermazioni dei funzionari Usa, secondo i quali la Russia avrebbe cercato assistenza militare ed economica contro l’Ucraina. Pechino ha accusato Washington di diffondere “dannose informazioni” che rischiano di inasprire il conflitto. “È disinformazione”, afferma l’ambasciata cinese a Londra. “La priorità assoluta ora è lavorare per un accordo diplomatico che aggravare ulteriormente la situazione”, afferma l’ambasciata.

Missili su Kiev

Esplosioni su Kiev, nella zona residenziale. La notizia è stata diffusa sui social. Si tratterebbe di missili balistici. Sarebbe stato colpito un palazzo residenziale di 10 piani. Appartamenti in fiamme. Molti detriti, in particolare vetri e serramenti divelti, si sono accumulati nel cortile davanti al palazzo.

Sirene antiaeree a Kiev

Tornano a suonare le sirene a Kiev per annunciare l’allerta aerea. Lo riferiscono le forze armate ucraine, invitando i cittadini a raggiungere i rifugi della protezione civile.

Unhcr: raccolti 200 milioni di dollari di aiuto ai rifugiati

200 milioni di dollari Usa (182 milioni di euro) è la cifra raccolta in due settimane per le operazioni umanitarie durante la crisi ucraina dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Le donazioni sono state effettuate da eziende, fondazioni e filantropi. Si tratta di un “importo record”.

“Vorrei ringraziare la società, le fondazioni e i filantropi di tutto il mondo per la gentilezza e la generosità che hanno dimostrato nell’aiutare le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Milioni di loro hanno un disperato nell’aiutare le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Milioni di loro hanno un disperato bisogno di assistenza. Con l’aggravarsi della crisi, chiedo al settore privato di continuare a sostenere”, ha affermato l’Alto Commissario Filippo Grandi.

Secondo le stime dell’Unhcr, dalla fine di febbraio il numero di persone fuggite dall’Ucraina ha superato i 2,8 milioni a cui si aggiungono altri due milioni di sfollati nel Paese.

NYT: la Russia usa missili che producono segnali radio che confondono i radar ucraini

La Russia sta usando una misteriosa “munizione” in Ucraina. I suoi missimi balistici a corto raggio Iskander-Mi rilasciano dei dispositivi ingannevoli, in grado di confondere i sistemi aerei, di difesa e i radar. A riportarlo. il New York Times citando fonti dell’intelligence.

Zelensky: “Grato alla donna che ha fatto il blitz al tg russo”

“Sono grato a quei russi che non rinunciano a cercare di dire la verità, non rinunciano a dire come stanno le cose ai loro amici e parenti e sono particolarmente grato a questa donna che è entrata nello studio televisivo del primo canale con uno striscione contro la guerra”. Così il presidente ucraino Zelensky parlando della donna che ha interrotto il telegiornale russo esponendo un cartellone contro la guerra. Si chiama Marina Ovsyannikova, è impiegata della principale rete tv russa: “No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, qui vi dicono bugie”, recitava il cartello. “In 19 giorni l’esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Crimea”.

Cina a Usa: “Non diffondete false informazioni”

La Cina ha avvertito agli Usa di non diffondere “false informazioni che distorcono o screditano la posizione della Cina” rispetto alla crisi in Ucraina. A chiederlo è Yang Jiechi, direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese durante l’incontro a Roma con Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa. A sua volta, il rappresentante Us ha chiesto a Pechino di non sostenere Mosca, minacciando “implicazioni”.

Biden: “Ci assicureremo che l’Ucraina disponga di armi per difendersi”

“Ci assicureremo che l’Ucraina disponga delle armi per difendersi dall’invasione russa. Invieremo denaro, cibo e aiuti per salvare vite ucraine. Daremo il benvenuto a braccia aperte ai rifugiati ucraini”. Così su Twitter il presidente Usa Joe Biden.

Usa-Cina: “Gestire divergenze, no a conflitti”

Dopo l’incontro a Roma di ieri tra Yang Jiechi, direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, e Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, Pechino ha invitato gli Usa a “gestire le divergenze” ed “evitare scontri e conflitti”.

I due hanno raggiunto un consenso per “migliorare la comprensione reciproca, gestire le divergenze, espandere il consenso e rafforzare la cooperazione”, come si legge in una nota emessa dall’emittente tv statale China Central Television. “Nell’attuale situazione internazionale” prosegue il comunicato, “Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze ed evitare conflitti e scontri”, secondo le aspettative della cooperazione internazionale.