Giornata disturbi alimentari, flash mob davanti al Ministero Salute

"Troppi ne soffrono, nessuno ne parla", recita lo striscione che gli studenti hanno portato davanti al Ministero della Salute per un flash mob organizzato in occasione della Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. "Coloriamoci di lilla" è il mantra di questa giornata e in piazza non sono mancati palloncini, fiori tra i capelli e fiocchi di questo colore. “Non guarisci veramente, impari a gestire e a conviverci”, racconta Priscilla che oggi ha ventun'anni e quando si è ammalata ne aveva soltanto sedici.