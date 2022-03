GF Vip 7, arriva lo spoiler inaspettato: chi sarà il prossimo conduttore – VIDEO

Il GF Vip 6 è arrivato a conclusione, ma la settima edizione non tarderà ad arrivare ed i più curiosi fanno già le prime ipotesi

Uno spoiler che i telespettatori della finale del GF Vip 6 (3.262.000 circa) hanno colto appieno: il nome del prossimo conduttore del reality show è già noto. Adesso mancano i prossimi concorrenti e la data d’inizio.

La finale del GF Vip 6 ha regalato una grande gioia ad Alfonso Signorini con 3.262.000 spettatori pari al 15.49% di share che concludono con la ciliegina sulla torta l’edizione più longeva del reality show. La vittoria di Jessica Selassié -la più quotata anche tra i bookmakers- ha riscosso un successo incredibile, esattamente come tutta la stagione che è iniziata da settembre 2021.

Finito un GF se ne fa un altro ed i telespettatori del programma di Canale 5 non vedono l’ora possa arrivare settembre proprio per scoprire chi saranno i nuovi inquilini della Casa di Cinecittà. Nel frattempo, però, una frase della serata di ieri non è passata inosservata: è stato già fatto uno spoiler sul futuro conduttore.

GF Vip 7, Alfonso Signorini ancora alla conduzione? La frase incriminata

Grazie per aver seguito con noi questa stupenda, magica, incredibile edizione di #GFVIP… ovviamente l’appuntamento è per settembre! Vi manchiamo già? 😍 pic.twitter.com/Xu7FpSfPxW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Preso dall’entusiasmo dei saluti finali, Alfonso Signorini si è lasciato scappare una frase, probabilmente senza volerlo, ma che è molto significativa per i telespettatori. In particolare, in chiusura il padrone di casa del GF Vip 6 ha affermato: “Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con il Grande Fratello VIP“. È questo lo spoiler fatto dal direttore di Chi che ha detto a chiare lettere che lui ci sarà nuovamente a partire dalla prossima stagione.

Una grande serata, ricca di ospiti, Ilary Blasi e Barbara d’Urso, con un picco di share del 26% e con la sfida finale tra Davide Silvestri e Jessica Selassié spuntata alla fine dalla principessa etiope. Difficile fare meglio e far affezionare i telespettatori ad un nuovo gruppo di vipponi, superando anche tutto il trash creato da Alex Belli, ma senza dubbio Signorini sa il fatto suo e saprà come farsi valere anche dal prossimo settembre.