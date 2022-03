GF Vip 6, lo sfottò di Biagio a Miriana: partecipano anche gli altri inquilini – VIDEO

Biagio D’Anelli ha deciso di andarci giù duro: dopo aver litigato con Miriana Trevisan durante la diretta del GF Vip 6, ha deciso di fare uno sfottò alla soubrette, da cui si sente evidentemente usato e gettato.

Il 14 marzo si è conclusa ufficialmente la sesta edizione del GF Vip, decretando la vittoria di Jessica. Il reality show, però, sembra aver lasciato numerose questioni irrisolte, come ad esempio il rapporto fra Biagio e Miriana. Subito dopo l’uscita della soubrette dalla casa del Grande Fratello, infatti, sono state protagoniste le incomprensioni.

Secondo quanto raccontato da Biagio, subito dopo la puntata in cui Miriana è stata eliminata al televoto, è andata a cercarla dietro le quinte. Le avrebbe chiesto il suo numero di telefono, e lei avrebbe risposto che non poteva darglielo perchè non ricordava più il codice pin del dispositivo. L’ha quindi invitato a lasciare il suo numero all’agente.

Le due versioni discordanti: chi ha ragione?

I racconti di Biagio e Miriana su quanto successo sono discordanti. Lei ha spiegato a Verissimo che Biagio le aveva dato il tempo di stare con suo figlio e la sua famiglia. La showgirl ha fatto proprio così: ha fatto rimanere a casa da scuola per un giorno suo figlio, e ci si è dedicata completamente. Subito dopo, avrebbe avuto una sorpresa.

Quando ha chiamato Biagio per poter parlare un po’ con lui da sola, lo ha sentito molto freddo e poco comprensivo. Nel frattempo, avrebbe anche scoperto che era stato ospite a Pomeriggio Cinque, dove aveva raccontato in diretta televisiva la sua versione dei fatti su quanto successo con Miriana dopo che aveva lasciato la casa del GF Vip 6.

GF Vip 6, ecco lo sfottò di Biagio a Miriana: video tutto da ridere

Biagio ha rinfacciato più volte a Miriana di essere “più finta dei soldi del monopoli“. Di fatto ha comunicato la fine della relazione durante l’intervista a Verissimo, registrata prima della puntata del GF Vip 6 in cui hanno avuto un confronto in studio. Non gli avrebbe mai detto personalmente che per lei la relazione era da considerarsi chiusa.

C’è da dire che nel frattempo sono anche usciti dei video dove si vede Biagio flirtare con una ragazza in discoteca, mentre Miriana era ancora all’interno del reality. Lui ha deciso di farle uno sfottò realizzando un breve video, pubblicato da Chi sui canali social. Si vede Biagio intento a dire ai protagonisti del GF Vip di dare il numero di telefono “al suo agente”.

Ecco lo sfottò di Biagio a Miriana a cui partecipano anche molti altri protagonisti maschili del GF Vip 6: