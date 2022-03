Fiordelisi-Chiofalo, ancora scintille e durissimo attacco: “Ha dei problemi”

Dopo le frecciatine di Antonella Fiordelisi all’ex fidanzato Franceso Chiofalo, non tarda ad arrivare una risposta: è intervenuta Drusilla.

L’ereditiera Drusilla Gucci non ci sta, le frecciatine rivolte a Francesco Chiofalo dalla sua ex l’hanno fatta balzare dalla sedia. Ospite di Barbara D’Urso la pronipote Guccio Gucci ha messo in chiaro le cose: con un colpo solo, la grande stoccata alla Fiordeliso.

Questa sera avrà inizio una nuova edizione de La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso dove prenderà parte anche Francesco Chiofalo. Ed è proprio in concomitanza a questa cosa che l’influencer Antonella Fiordelisi, provocata dai follower su Instagram, è tornata a parlare del suo ex fidanzato.

Le dichiarazioni della bellissima 24enne salernitana non sono state gradite dall’attuale fidanzata di Chiofalo, Drusilla Gucci. L’ereditiera nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, ospite della Carmelita a Pomeriggio Cinque, ha così replicato: “Non ho niente contro di lei perché non la conosco, ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere“.

Drusilla Gucci, stoccata tremenda ad Antonella Fiordelisi: in difesa del ragazzo Francesco Chiofalo

Dopo le frecciatine lanciate dall’ex schermitrice a Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci non è riuscita a stare in silenzio. La 26enne fiorentina ha replicato affermando che la Fiordelisi per tornare ancora sul passato ha dei problemi: “Passato è quella cosa che sta alle spalle. Forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”, ha dichiarato Drusilla a Pomeriggio Cinque.

Ma non è finita qui. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha tirato in ballo anche il presunto tradimento di Francesco ai danni di Antonella. A tal riguardo la pronipote di Guccio Gucci ha detto: “Con me non è mai successo, evidentemente non se lo sapevano tenere!”. Ebbene, non ci resta altro che aspettare eventuali repliche da parte dell’influencer nonché ex tentatrice a Temptation Island.