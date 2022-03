Cosa faceva Arisa prima di diventare una straordinaria cantante, amata e apprezzata in tutto il mondo.

Rosalba Pippa, alias Arisa, è nata a Genova il 20 agosto 1982. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando alla 59esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo Sincerità, vincendo nella categoria Nuove Proposte.

Da quel momento in poi ha spiccato il volo e la sua carriera non ha conosciuto dietrofront. Sul palco dell’Ariston è salita per ben sei volte: nel 2010 con Malamorenò (9º posto), nel 2012 classificandosi seconda con La notte, vincitore di un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell’edizione, nel 2014 risultando vincitrice con Controvento, nel 2016 con Guardando il cielo (10º posto), nel 2019 con Mi sento bene (8º posto) e nel 2021 con Potevi fare di più (10º posto).

Ha inoltre ottenuto vari riconoscimenti, quali un Premio Assomusica e un Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2009, un Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Venice Music Awards, un Premio Lunezia e un Premio TV – Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia e due al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale: nel 2017 e nel 2018.

Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Nel 2015 è stata co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo e nel 2021 ha vinto la sedicesima edizione del programma Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Vito Coppola. Ma cosa faceva Arisa prima di esordire a Sanremo si sono domandati moltissimi fan.

Cosa faceva Arisa prima di esordire al Festival di Sanremo? Nessuno lo sa

Diplomata al liceo pedagogico, Arisa svolge diversi mestieri come cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista fino a poche settimane prima del suo esordio a Sanremo. La musica è sempre stata la sua passione, infatti i primi passi in questo campo risalgono al 1998 quando vinse il concorso canoro Pino d’oro di Pignola organizzato dall’Associazione Culturale Il focolare.