Anticipazioni Uomini e Donne, Ida è disperata: Alessandro lascia lo studio

Un triste epilogo per una storia che sembrava essere destinata a decollare, tra Ida e Alessandro non ha fatto in tempo ad iniziare che è già precipitata

A partire dalle 14:45, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne al cui centro ci saranno Ida Platano e Alessandro Vicinanza, una coppia che sembrava essere pronta a spiegare le ali.

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne fanno sapere che tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci sarà una nuova forte discussione. Dopo la puntata di ieri in cui i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro, quest’ultimo sembra non arrivare neppure oggi. Ida è piena di dubbi e non gradisce alcuni atteggiamenti del cavaliere salernitano che non fa altro che giustificarsi dicendo che questo è lui, ma alla dama bresciana non basta.

Alessandro oggi sembrerà quanto più indispettito che mai ed alzerà la voce, fin quando non interviene un altro cavaliere: Armando Incarnato. Quest’ultimo prenderà le difese della dama ed innescherà una forte lite con cavaliere salernitano. L’intromissione di Armando non fa altro che peggiorare le cose ed agitare gli animi, a tal punto che Alessandro Vicinanza abbandonerà lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, come andrà a finire tra Ida e Alessandro?

Riuscirà Ida Platano a riportare in studio Alessandro Vicinanza e placare gli animi? Stando alle anticipazioni di oggi, martedì 15 marzo, sembrerebbe che a seguito di un colloquio nel dietro le quinte, dama e cavaliere rientreranno al dating show insieme e, a fine puntata, balleranno anche un lento.

Largo spazio anche al Trono Classico con al centro Luca Salatino. Dopo il disastro di Matteo Ranieri con Federica Aversano, il pugile romano darà un tono ai tronisti dopo aver visto l’esterna con Lilli con cui ci sono state più effusioni che hanno fatto storcere il naso alle corteggiatrici, in particolare a Soraya. Nonostante quanto è stato finora, Luca ha deciso di mettersi in gioco e di non precludersi alcunché a tal punto da chiedere di conoscere nuove corteggiatrici. Tra queste è apparsa Miriam con la quale sembra esserci un chiaro feeling.