YouTube, decisione davvero sconvolgente: il blocco è ufficiale

Arriva una decisione ufficiale da parte di YouTube. Il sito di condivisione video, infatti, ha deciso di annunciare il blocco: cosa succede.

YouTube annuncia un nuovo blocco ufficiale valido per tutto il mondo. Infatti la piattaforma di broadcasting video ha scelto di sospendere i media russi e non solo nel paese governato da Vladimir Putin. Andiamo quindi a vedere i canali oscurati dal sito.

Dopo il primo blocco dei media russi da YouTube, la piattaforma video di Google ha deciso di inasprire le sanzioni. Infatti inizialmente i mezzi stampa di stato erano stati bloccati solamente in Unione Europea. Adesso invece il blocco è stato esteso al mondo intero. Quindi la piattaforma rossa ha deciso ufficialmente di non dare più spazio a Sputnik, RussiaToday e altri outlet supportati dal Cremlino.

L’annuncio del provvedimento è arrivato attraverso il profilo Twitter di YouTubeInsider. Nel post è possibile capire la posizione presa dal social network nei confronti dell’Invasione Russa ai danni dell’Ucraina. Infatti al suo interno si legge: “le linee guida della nostra community proibiscono la pubblicazione di contenuti che negano, minimizzano o banalizzano eventi drammatici ben documentati. Procederemo, quindi, alla rimozione dei contenuti sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che violano questi termini“.

Il comunicato poi continua affermando: “Di conseguenza, stiamo anche bloccando a livello globale l’accesso ai canali YouTube associati ai media finanziati dallo stato russo, allargando la decisione dalla sola Europa. Queste modifiche sono immediatamente attive ma ci vorrà del tempo perché si rendano visibili a tutti“. Quindi i canali di propaganda del Cremlino sono stati bloccati nel mondo intero.

YouTube, bloccati i canali del Cremlino: nuovo provvedimento

La piattaforma rossa ha quindi deciso di adottare il pugno duro nei confronti dei canali di comunicazione del Cremlino. Continua quindi la politica di tolleranza zero nei confronti della disinformazione. Infatti proprio questo fenomeno appare scellerato nei confronti di una vicenda tanto brutale quanto drammatica, che ha portato a una crisi umanitaria e finanziaria con pochi precedenti.

La mossa quindi è drastica, ma nonostante ciò dovrebbe essere graduale. Siamo quindi passati dal blocco europeo, alla demonetizzazione per poi arrivare al blocco mondiale ed infine anche all’oscuramento totale. Quindi da parte del mondo della tecnologia è arrivato una risposta corale. Inoltre a prendere provvedimenti drastici non c’è solamente YouTube e quindi Google. Infatti una risposta simile è arrivata anche da Meta, che ha deciso di oscurare i canali del Cremlino.