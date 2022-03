WhatsApp, cambia per sempre il modo di chattare: novità incredibile!

Novità assoluta per WhatsApp, con il modo di chattare che cambierà per sempre all’interno dell’applicazione: cosa sta succedendo.

Nuovo aggiornamento per WhatsApp, con il modo di chattare che cambia nuovamente all’interno dell’applicazione. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo al servizio di messaggistica istantanea di Meta.

In queste ultime settimane gli utenti di WhatsApp hanno potuto notare il grande lavoro degli sviluppatori dell’applicazione. Infatti i tecnici dell’applicazione hanno garantito agli iscritti numerosi upgrade, che spaziano dalle note vocali sino all’invio delle foto. Una delle novità più interessanti dell’applicazione riguarda proprio il campo delle foto, con una funzione ripresa da Instagram. Infatti adesso anche gli utenti del servizio di messaggistica potranno condividere le immagini in “una sola visualizzazione”.

Questa nuova funzione, quindi, permette di inviare le foto a scadenza. Infatti quando un utente invierà una foto potrà decidere se inviarla normalmente o con la funzione che permette una sola visualizzazione. Con questo aggiornamento gli sviluppatori hanno deciso di rendere l’applicazione di messaggistica ancora più istantanea. Sempre con questo upgrade, gli utenti avranno inoltre modo di spazio sulla memoria dello smartphone. L’aggiornamento, inoltre, riguarderà sia i dispositivi Android che quelli Apple.

WhatsApp, esiste un menu segreto: dove trovarlo

Negli ultimi mesi abbiamo visto su WhatsApp diversi trucchi e diverse funzioni che stanno pian piano rivoluzionando l’applicazione. Infatti proprio il servizio di messaggistica di Meta è in continuo aggiornamento per fornire un’esperienza sempre più completa agli utenti. Inoltre aggiornarsi serve anche per soddisfare le continue richieste degli utenti sempre più esigenti, presenti sull’app di messaggistica.

Infatti in queste ore alcuni utenti hanno scoperto un menu parzialmente segreto, che però può diventare una scorciatoia utile per tutti. Questo widget ci penserà di velocizzare le nostre operazioni all’interno dell’applicazione. Per accedere a questo menu basterà tenere premuto sull’icona dell’applicazione, proprio come quando desiderate andare a cancellare un’app.

Così facendo oltre all’opzione di eliminazione si aprirà anche un piccolo menù-veloce. Con Android avrete la possibilità di controllare la lista di contatti con cui hai parlato nelle ultime ore. Mentre con Apple si potrà accedere al codice QR, alla fotocamera, alla nuova chat o cercare qualcosa di specifico in una conversazione.