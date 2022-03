Uomini e Donne, ex tronista in crisi: love story vero la rottura

Ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver trovato la donna giusta: a distanza di pochi mesi, però, è già crisi per la coppia

Dopo l’ultima relazione andata a picco, per l’ex tronista Luca Onestini sembrava che fosse arrivata la donna giusta ma, a distanza di pochi mesi, è successo qualche imprevisto. Sui social ormai appaiono più lontani che mai.

Pochi mesi fa Luca Onestini ha partecipato ad un nuovo reality show in Spagna dove è uscito da vincitore. Ed è proprio li che l’ex tronista ha conosciuto la giornalista Cristina Porta. Dopo il programma, Secret Story, i due sembravano intenzionati a fare sul serio ma in realtà la loro relazione avrebbe già preso una piega sbagliata.

Sui social, come in pubblico, Luca e Cristina non appaiono più insieme. Ma l’ex tronista lo avrebbe anche confermato: lui e la giornalista sono ancora una coppia ma si trovano in un momento di crisi. Raggiunto da Europa Press in Spagna, il modello ha dichiarato: “Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili”. Ma a complicare le cose tra i due sarà sicuramente la distanza. Luca continua a fare da spola tra l’Italia e la Spagna mentre Cristina resta ferma a Madrid e nessuno dei due sembrerebbe intenzionato a cambiare definitivamente Paese.

Luca Onestini e Cristina Porta, aria di crisi? Entrambi non hanno intenzione di cambiare definitivamente Paese

Per Luca Onestini la Porta ha rappresentato una grande svolta. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi anche celebrità in Spagna, usciva da una relazione complicata con Ivana Mrazova quando ha finalmente incontrato la giornalista. Ma quell’amore che sarebbe dovuto essere indistruttibile starebbe già attraversando un momento difficile.

Cristina Porta è una giornalista sportiva e lavora a Telecinco. Lo scorso anno ha deciso di provare una nuova esperienza in Tv lanciandosi nel mondo dei reality show: come Luca anche Cristina è stata una concorrente di Secret Story dove si è classificata al secondo posto.