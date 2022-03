Striscia la notizia, forfait dell’ultimo minuto: sta male

Ritorna questa sera, lunedì 14 marzo 2022, il consueto appuntamento con Striscia la notizia ma da questa settimana qualcosa cambierà.

Da questa sera a Striscia la notizia non vedremo più accanto a Gerry Scotti l’imitatrice e conduttrice Francesca Manzini. La 31enne era tornata lo scorso 28 febbraio nel seguitissimo Tg satirico di Canale Cinque ma per motivi seri deve nuovamente rinunciarvi: scopriamo il motivo.

A distanza di due settimane dal suo ritorno, Francesca Manzini deve nuovamente allontanarsi da Striscia la notizia. La figlia di Maurizio Manzini, team manager della Lazio, è risultata positiva al Covid-19. Intanto Antonio Ricci ha già trovato la sostituta e da grande professionista la Manzini, attraverso Instagram, ha augurato buon lavoro alla nuova arrivata.

Ma chi prenderò il posto della 31enne? Come si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla produzione di Striscia la notizia, Francesca fino alla sua guarigione verrà sostituita dalla comica Valeria Graci. Quest’ultima è già nota nella trasmissione di Antonio Ricci in quanto ha collaborato come inviata.

Striscia la notizia, Francesca Manzini da forfait: sostituita da Valeria Graci

Francesca Manzini da questa sera, lunedì 14 marzo 2022, non siederà dietro al bancone di Striscia la notizia perché positiva al Covid-19. Come dicevamo al suo posto, accanto a Gerry Scotti, il pubblico di Canale Cinque troverà la milanese Valeria Graci, diventata popolare grazie a Zelig.

Ma come sta Francesca? La 31enne su Instagram non ha proferito parola sulla sua positività al virus ma secondo i rumor non dovrebbe avere sintomi particolari. Intanto dall’inizio della pandemia ad oggi la figlia di Maurizio Manzini non è l’unica ad aver contratto il Covid a Striscia la notizia. Prima di lei anche i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono stati contagiati.