Sophie-Basciano, un tatuaggio suggella il loro amore: la reazione di Fabrizio Corona spiazza tutti!

Un tatuaggio avrebbe confermato la storia d’amore tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Andiamo a vedere la reazione di Fabrizio Corona.

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Infatti nelle ultime ore è emersa una clamorosa storia d’amore tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Andiamo a vedere cosa c’è di vero dietro al rumor e la reazione di Fabrizio Corona.

Tra i grandi protagonisti della sesta edizione del GF Vip troviamo senza ombra di dubbio Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. I due hanno intrapreso una storia d’amore all’interno della casa più spiata dagli italiani. Anche al termine della loro partecipazione al reality il feeling tra i due non sembra essere terminato. Ma la relazione ha provocato una reazione da parte di Fabrizio Corona, ex proprio di Sophie.

Infatti Sophie ed Alessandro si sono fatti immortalare ad un evento in cui sono stati ospiti. Nella mattina di ieri, il modello ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che ha scatenato il sarcasmo di Fabrizio Corona, che ha subito risposto allo scatto. Infatti all’interno dell’immagine i due mostrano il labbro inferiore tatuato insieme. Basciano ha fatto ripassare la scritta “Respect”, mentre la modella si è incisa sulla pelle la parola “Rebel”. Inoltre il 32enne come didascalia ha scritto: “My partner in crime“, taggando anche la sua dolce metà.

Sophie-Basciano, la foto scatena l’ironia di Fabrizio Corona: risposta pungente sui social

Dopo la foto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, non si è fatta attendere la risposta di Fabrizio Corona. Infatti l’ex re dei paparazzi ha postato una foto con la sua attuale ragazza ed ha scritto ‘Quando lo compri su Amazon‘. Poi successivamente Corona ha ripostato la foto di Sophie ed Alessandro scrivendo: “Quando ti arriva a casa“. Il 47enne, così ha ricalcato la sua superiorità nei confronti dell’attuale fidanzato della sua ex compagna.

Nonostante il suo legame con la modella Sara Barbieri, Fabrizio Corona continua a mostrare una palese gelosia nei confronti di Sophie Codegoni. Anche qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi si è intromesso nella love story tra i due durante un’intervista a Chi Magazine. Al momento Sophie ed Alessandro non hanno replicato. La coppia però adesso fa davvero sul serio, con la 22enne che ha deciso anche di incontrare Nicolò, il primo figlio di Basciano.