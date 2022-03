La Pupa e il Secchione Show, il Covid stravolge tutto: già scelta la sostituta. Ancora prima di iniziare, tanti problemi per Barbara d’Urso

Torna in prima serata e torna con Barbara d’Urso che ritrova una prima serata. Un circolo vizioso che si chiama La Pupa e il Secchione Show, la via da martedì 15 marzo su Italia 1.

La formula del programma resta di base la stessa, ma con qualche variazione sul tema perché Barbarella con i suoi autori l’ha trasformato anche in un reality. E così accanto a totali sconosciuti ci saranno anche diversi Vip o comunque personaggi noti al pubblico tra i concorrenti.

Invece nella giuria dovrebbero esserci Federico Fashion Style e molto probabilmente anche Soleil Sorge (che sarà ufficializzata questa sera nella finale del GF Vip 6) oltre as Antonella Elia. Ecco, meglio usare il condizionale perché c’è un problema legato alla presenza della showgirl torinese nel programma che potrebbe come minimo ritardare il suo arrivo.

La Pupa e il Secchione Show, cambia tutto già nella prima puntata: pubblico impazzito

Secondo il sito TrashItaliano infatti Antonella Elia non avrebbe passato l’ultimo controllo Covid, risultando positiva e per questo non sarà presente alla prima puntata dello show. In realtà al momento non c’è nessuna certezza perché né la diretta interessata né Barbara d’Urso hanno confermato la novità e quindi viviamo nell’incertezza.

Ma intanto comincia a circolare il nome della possibile sostituta e sarà un grande piacere per i suoi fan. Il posto della Elia infatti potrebbe essere preso da Dayane Mello che in qualche modo era già stata coinvolta dalla produzione perché insieme ad Andrea Dainetti condurrà l’approfondimento Pupa Party.

A quel punto la soluzione sarebbe facile e anche molto d’impatto verso il pubblico perché Dayane, dopo la sua partecipazione al GF Vip 5 dello scorso anno, è entrata nel cuore di molti. Per lei sarebbe un bel ritorno in tv anche in Italia e un modo per dimenticare l’esperienza a La Fazenda, il reality show al quale ha partecipato nel suo Paese d’origine.

Scopriremo tutti il 15 marzo, così come sapremo se Paola Caruso, portata in ospedale per alcuni accertamenti a causa della sua allergia agli acari, riuscirà ad essere tra i concorrenti ufficiali.