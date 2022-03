Barbara D’Urso, il triste annuncio: neanche lei sarà a La pupa e il secchione

Barbara D’Urso ha fatto un triste annuncio: un’altra protagonista de La pupa ed il secchione non sarà presente nel programma. Ecco di chi si tratta e quali disavventure sta avendo in questi ultimi giorni.

Barbara D’Urso sta facendo il conto alla rovescia: manca solo un giorno al debuto de La pupa ed il secchione show, che si presenterà in un format completamente rinnovato. La conduttrice ha mostrato qualche spezzone video ripreso dietro le quinte della trasmissione, confidando che i protagonisti faranno solo due ore di prove.

Nel breve filmato di Barbara D’Urso si vede Federico Fashion Style, di cui Barbarella sottolinea con molta malizia la sobrietà. Stesso commento anche per Antonella Elia, con una pelliccia sintetica rosa shocking e la mascherina leopardata. Poco dopo, la soubrette lascerà gli studi Mediaset in ambulanza, presumibilmente a causa del Covid.

Barbara D’Urso, l’annuncio inaspettato: fan preoccupati

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, è stata la stessa Barbara D’urso a voler fare un triste annuncio. Un’altra protagonista de La pupa ed il secchione show non ci sarà sicuramente nel corso della prima puntata. Si tratta di Paola Caruso, diventata famosa come ex Bonas di Avanti un altro ed attualmente impegnata in Back to school con Savino.

Ciò che non è chiaro, è se la Caruso avrà una sostituta nel corso della prima puntata, che ricoprirà il ruolo di pupa al suo posto. Quando Onestini avrebbe lasciato il progetto de La pupa ed il secchione show, infatti, la redazione avrebbe convinto subito Denis Dosio a diventare un concorrente del reality show.

Cosa è successo a Paola Caruso: le sue condizioni

La stessa Paola Caruso aveva raccontato disperata quello che le era successo dal lettino del pronto soccorso. È da sempre allergica agli acari ed alla polvere: sin dal primo momento ha sentito del fastidio in albergo a causa della moquette. Ha cercato però di resistere perchè ci teneva tantissimo a partecipare a La pupa e il secchione show.

Putroppo, Paola Caruso ha aggravato la sua situazione continuando a stare in quell’albergo che le stava aggravando l’allergia agli acari. Si è dovuta recare di corsa al pronto soccorso a causa di una crisi respiratoria. Da quanto ha reso noto Barbara D’Urso nel suo annuncio, le sue condizioni non sono ancora buone: la soubrette si è infatti mostrata a letto.