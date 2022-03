Meteo, torna l’anticiclone africano: preoccupa la siccità al Nord

L’anticiclone africano torna a condizionare il meteo italiano. Temperature elevate su tutto il paese e problema siccità al Nord.

La situazione meteo sulla penisola italiana torna ad essere influenzata dall’anticiclone africano. In aumento le temperature su gran parte del paese ed al Nord continua a non piovere: problema siccità per le regioni settentrionali.

Sono ore di grandi cambiamenti per il meteo italiano, che torna ad essere protetto dalla vasta area dell’anticiclone africano. Infatti in queste ore stiamo vedendo gelate ed altri fenomeni di precipitazioni sul resto del continente europeo. In teoria questi fenomeni dovevano colpire anche la penisola italiana, ma la presenza del flusso di aria calda rispedirà la minaccia al mittente. Per questo motivo in Italia il maltempo potrebbe tornare solo nel prossimo fine settimana.

La presenza dell’anticiclone africano, ovviamente, determinerà un nuovo aumento delle temperature. Infatti in queste ore l’afflusso di miti correnti afro-mediterranee all’interno dell’anticiclone andranno ad interrompere definitivamente la fase fredda di matrice balcanica che ha caratterizzato la prima parte del mese di marzo. Nonostante questo i cieli non saranno sempre sereni e sono attesi ancora alcuni disturbi sulle regioni di Nordovest ed in Sardegna.

Meteo, torna l’anticiclone sulla penisola: le previsioni per lunedì 14 marzo

L’anticiclone africano sta tornando a difendere la penisola italiana dalle insidie delle correnti fredde provenienti dalla Russia. Proprio grazie alla presenza del flusso di aria calda proveniente dal Nord Africa avremo un netto aumento delle temperature. Le condizioni risulteranno stabili su gran parte del paese, con qualche insidia isolata. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali della penisola.

Sulle Regioni del Nord Italia avremo una situazione nuvolosa tra Liguria, Piemonte e Lombardia, con deboli fenomeni su ovest Alpi, nevosi a quote collinari, più frequenti la sera. Mentre invece sulle regioni ad Est avremo più sole. Le temperature qui rimarranno stazionarie, con massime che andranno dagli 8 ai 13 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo addensamenti irregolari che copriranno i cieli di Sardegna e Toscana. Inoltre qualche pioggia coprirà specialmente l’Isola, mentre avremo ampie aperture altrove. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con valori massimi che oscilleranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione prevalentemente nuvolosa tra Sicilia e bassa Calabria con qualche pioggia sull’Isola e neve dai 900m. Altrove invece la situazione risulterà maggiormente soleggiata. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.