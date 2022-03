Maria De Filippi, falsa partenza: lo stop inaspettato spiazza tutti

Uno stop inaspettato di Maria De Filippi che costa una falsa partenza alla conduttrice: tutti i telespettatori spiazzati dai risultati

Manca meno di una settimana al serale di Amici 21 e Maria De Filippi è partita col piede sbagliato non raccogliendo i risultati sperati con la puntata di domenica di avvicinamento alla fase serale del talent show.

Ieri, domenica 13 marzo, è andata in onda una puntata di Amici 21 di avvicinamento al serale del talent show. Durante la trasmissione, gli alunni già con la maglia dorata si sono esibiti perlopiù nei propri inediti: una finestra fatta per dargli visibilità e farsi conoscere al pubblico, ma non solo. Molti dei telespettatori affezionati al talent show, però, non hanno accolto con piacere la puntata di ieri. Amici Verso il Serale ha raccolto soltanto 2.592.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%, cifre irrilevanti rispetto ai boom registrati di domenica in domenica con le vere e proprie sfide per arrivare verso il serale.

La puntata meno avvincente è costata caro alla Mediaset che si è dovuta arrendere alla supremazia di Mara Venier a Domenica In che ha intrattenuto 2.990.000 spettatori pari ad uno share del 18.95%, nella prima parte, e 2.351.000 spettatori pari ad uno share del 16.43%, nella seconda parte.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 13 marzo

Nella serata di domenica 13 marzo, Rai Uno ha proposta la seconda puntata, suddivisa in due episodi, di Noi la nuova fiction ispirata alla serie TV statunitense di successo This is Us. Lino Guanciale, Aurora Ruffino ed i loro tre figli hanno conquistato 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share, dati leggermente inferiori alla prima puntata di domenica 6 marzo che ha registrato 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share. In ogni caso, la Rai ha vinto la gara d’ascolti della serata, con anche The Rookie 4 che ha raccolto 977.000 spettatori con il 3.94% di share su Rai 2 e Rai 3 con Che Tempo Che Fa – dalle 20.46 alle 22.11 – che ha raccolto davanti al video 2.680.000 spettatori pari al 10.88% di share e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.15 alle 23.53 – che ha ottenuto 1.579.000 spettatori pari al 8.69% di share.

Per quel che riguarda Mediaset, invece, Canale 5 ha ottenuto un ascolto medio pari a 3.058.000 spettatori pari al 16.22% di share con la seconda puntata de Lo Show dei Record. Su Italia 1 il film King Arthur – Il Potere della Spada ha intrattenuto 924.000 spettatori con il 4.65% di share, mentre su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 751.000 spettatori con il 4.49% di share.