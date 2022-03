Maria De Filippi, la decisione definitiva di Mediaset entusiasma tutti: è ufficiale

Arriva la decisione definitiva della Mediaset su Maria De Filippi ed i suoi piani per il futuro: cosa succederà alla conduttrice.

Maria De Filippi continua ad essere il volto più noto del roster di Mediaset. Il Biscione, quindi, è pronto a fare ancora affidamento a lei affidandole una nuova trasmissione: di cosa si tratte e quando partirà.

La Mediaset è pronta a confermare Maria De Filippi come volto di punta della rete. Infatti il Biscione ha affidato alla presentatrice un nuovo programma intitolato ‘Ultima Fermata‘. Questo show, con molte probabilità, andrà a sostituire Temptation Island. Quest anno, infatti, l’isola della tentazione non sembrerebbe essere inclusa nel palinsesto. Inoltre Ultima Fermata, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere un docureality.

Il nuovo show di Maria è prodotto dalla sua stessa società, Fascino, e sbarcherà sul piccolo schermo il prossimo mercoledì 23 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Tra i suoi autori ci sarà anche Raffaella Mennoia, mentre invece la conduzione sarà affidata a Simona Ventura. Attualmente la conduttrice torinese è sotto contratto con la Rai dove sta conducendo ‘Citofonare Rai2’. Nonostante ciò proprio la Ventura ha confermato il nuovo impegno sul suo profilo Instagram. Andiamo quindi a vedere come funziona il programma.

Maria De Filippi si prepara al via di ‘Ultima Fermata’: come funziona il format

Finalmente vedrà la luce ‘Ultima Fermata’, un progetto televisivo di Maria De Filippi che doveva andare in onda già nel 2017, con conduttore Stefano De Martino. Il format infatti è incentrato sulle coppie conviventi o sposate, sull’orlo di una crisi. Il programma quindi si impegna a raccontare ognuna di queste storie, mettendole davanti ad una scelta cruciale. Infatti le coppie dovranno decidere se continuare a vivere insieme superando gli ostacoli o mettere fine alla love story. Inoltre la De Filippi cercherà di analizzare gli elementi che possono mettere in crisi una storia d’amore.

Dopo 6 anni, il profilo social della trasmissione è tornato ad essere attivo. Il canale ha quindi pubblicizzato i casting per partecipare al docureality, aperti a persone comuni che sono attualmente indecise sul futuro della propria vita di coppia. Il tutto è stato promosso con diverse metafore ferroviarie, con la trasmissione che si è rivolta ad innamorati che soffrono a causa della gelosia o a coppie longeve separate in casa. Nella descrizione di Ultima Fermata, infatti, si legge: “Ultima Fermata sarà un luogo dove i protagonisti possono guardarsi dentro, capire cosa vogliono e come comportarsi prima di una scelta“.