Lutto nel giornalismo: ucciso in Ucraina mentre filmava i profughi in fuga. Purtroppo è stato colpito al collo mentre si trovava nei pressi di Irpin

Un momento estremamente difficile per svolgere anche il servizio di informazione nei luoghi martorizzati dalla guerra. Brent Renaud era in compagnia di altri colleghi, feriti anch’essi durante l’attacco.

Tra i mille pericoli che la guerra presenta c’è anche quello per tutti i giornalisti e i fotografi, impegnati al fronte per documentare l’orrore che viene perpetrato in queste situazioni. Proprio come avviene per i civili, a volte, purtroppo, qualcuno viene raggiunto da colpi di arma da fuoco e perde la vita in modo inaccettabile. E’ quanto successo al fotoreporter americano Brent Renaud, ucciso nei pressi di un checkpoint mentre stava fotografando la fuga dei profughi da Irpin. Nel sobborgo della capitale ucraina, migliaia di persone cercano ogni giorno di scampare all’orrore dei bombardamenti. Renaud, assieme ad altri colleghi, è stato investito da colpi di arma da fuoco ed è rimasto fatalmente colpito al collo.

Nell’attacco sono rimasti feriti anche due colleghi, immediatamente trasportati in ospedale, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, citando il capo della polizia della provincia di Kiev, Andriy Nebytov.

Lutto nel giornalismo, è morto Brent Renaud: il fotoreporter americano ucciso ad Irpin

“Siamo profondamente rattristati dalla morte di Brent Renaud. Brent era un fotografo e un regista di talento che negli anni passati aveva collaborato con noi”, scrive il New York Times in una nota ufficiale. Tuttavia, nonostante sia stato rinvenuto tra i suoi effetti personali anche il tesserino del prestigioso quotidiano americano, almeno in Ucraina Brent non era inviato per conto del Nyt.

Nel frattempo, per correre ai ripari ed evitare altri accadimenti del genere, il sindaco di Irpin Oleksandr Markushin ha annunciato che ai giornalisti non sarà più consentito l’accesso alla città per ragioni di sicurezza.

A sottolineare lo sconforto e l’amarezza per quanto accaduto, ci ha pensato su Facebook anche un’amica di Renaud, ovvero la famosa attrice Jamie Lee Curtis. Nel suo post ha scritto: “I terribili pericoli del mondo della guerra. La sconvolgente realtà per alcuni. Penso anche oggi a Chris Hondros e Tim Hetherington uccisi a Misrata, Libia nel 2011. Loro, come Brent, grandi, coraggiosi fotoreporter hanno messo a rischio la loro vita per aiutarci tutti a vedere cosa fa la guerra alle persone e ai paesi. La perdita è dura e brutale. Grazie, Brent.

Era il tipo di regista documentarista che tutti vorrebbero essere ma che in pochi lo diventano. Vorrei aver lavorato con lui più di quanto abbia fatto. In Ucraina stava lavorando a un progetto cinematografico globale sui rifugiati. Oggi penso a suo fratello Craig che non era solo suo fratello ma anche il suo partner creativo. Hanno fatto insieme alcuni dei migliori doc là fuori. Che grave perdita per tutti noi. RIP“.