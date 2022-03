La pupa e il secchione show, Antonella Elia non ci sarà: c’è la sostituta – VIDEO

A poche ore dall’inizio de La pupa e il secchione show, anche Antonella Elia ha chiarito che non ci potrà essere nel programma a causa delle sue condizioni di salute. Ecco chi è la più probabile sostituta della soubrette.

Il 15 marzo in prima serata su Italia 1 inizierà la nuova stagione de La pupa e il secchione show. Negli ultimi giorni ci sono state diverse defezioni. Una delle concorrenti ha avuto una crisi respiratoria a causa di una grave allergia, e sembra davvero impossibile che possa riuscire a rientrare nel programma, dal momento che il problema era il set.

Sembrerebbe anche che Onestini abbia dato forfait all’ultimo minuto. Per lui sarebbe arrivata all’ultimo minuto una proposta da parte di Netflix con un ingaggio molto più generoso del reality show di Mediaset. Denis Dosio sarebbe entrato immediatamente al su posto, e sembra sicuro che non si vedrà in questa edizione.

Perchè Dayane Mello è la migliore candidata

C’è però un altro problema che è subentrato in queste ultime ore. Uno dei tre opinionisti ha ammesso di avere il Covid, e Trash Italiano ha fatto subito sapere che la redazione ha pronto un sostituto. Ad essersi ammalata è Antonella Elia, e la sua sostituta dovrebbe essere la conduttrice di #Pupaparty, ovvero Dayane Mello.

La modella brasiliana si starebbe già preparando per raccontare i momenti più belli del reality show di Barbara D’Urso insieme ad Andrea Dianetti. La trasmissione andrebbe in onda ogni martedì alle 20:30. Il ruolo di Dayane Mello sarebbe pensato fin dall’inizio come una sostituzione temporanea: gli autori non vogliono mettere in discussione Antonella Elia.

La pupa e il secchione show, perchè Antonella Elia non ci sarà

La stessa Antonella Elia ha messo in dubbio la sua presenza nella prima puntata de La pupa ed il secchione show come opinionista. Sui propri canali social, infatti, il 14 marzo ha raccontato di essersi svegliata alle 7:20. Nonostante non abbia passato una notte tranquilla a causa della febbre che l’ha fatta sudare parecchio, ha fatto una rivelazione.

La Elia ha confessato di essere molto contenta perchè stava per andare a fare le prove del reality show, che inizierà appunto il 15 marzo. Poco dopo, si è mostrata sull’ambulanza, che l’ha riportata a casa insieme ai suoi bagagli. La stessa soubrette ha messo in dubbio la possibiltà di poter partecipare al programma.

Questi sono i video con cui Antonella Elia ha raccontato la sua giornata del 14 marzo:

Ecco invece la presentazione del programma #Pupaparty con Dayane Mello: