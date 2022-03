Katia Ricciarelli scomparsa dai radar: che fine ha fatto dopo il GF Vip

Dopo essere uscita dal Grande Fratello VIP in una situazione un po’ burrascosa, Katia Ricciarelli è scomparsa da ogni radar

Che fine ha fatto Katia Ricciarelli? Nelle scorse settimane si è ipotizzato un litigio con Alfonso Signorini, il Covid, ma la realtà dei fatti è un’altra. C’è un vero motivo per cui la vippona non si è fatta proprio vedere.

Nessun litigio con Alfonso Signorini o la produzione, Katia Ricciarelli ha deciso saggiamente di prendersi una pausa dalle telecamere dopo essere stata ripresa h24 per mesi interi. La sua assenza ha fatto parlare molto, perché la vippona non è mai stata presente né nel parterre del reality show, né è stata altrove -come a Verissimo- per rilasciare alcuna intervista.

È proprio per questa strana assenza, visto nella Casa di Cinecittà non ha fatto altro che far parlare di sé, che i telespettatori hanno ipotizzato un possibile litigio con il direttore di Chi, nonché conduttore della trasmissione da cui è uscita bruscamente. Nulla di tutto questo, a svelare il reale motivo è stato TvBlog.

Katia Ricciarelli scomparsa da ogni radar: il vero motivo della decisione

Come svelato appunto da TvBlog, sembrerebbe che non appena ha lasciato la Casa del Grande Fratello VIP, Katia Ricciarelli, esattamente come Manuel Bortuzzo, ha contratto il Covid. Purtroppo, dunque, la vippona ha dovuto annullare tutti gli appuntamenti in programma in agenda. La sua positività al Covid è emersa proprio a ridosso dell’intervista programmata con Silvia Toffanin nel suo salottino di Verissimo, quando, come da protocollo, Katia è stata sottoposta al test. Pertanto a partire da un paio di settimane fa, la soprano ha dovuto annullare ogni impegno e rifugiarsi, per forza di cose, nella sua dimora sul Lago di Garda.

Stando a quanto raccolto da TvBlog, tuttavia, sembrerebbe che la Ricciarelli adesso sta bene ed è pronta a tornare in scena. La sua assenza per la finale prevista per questa sera sarebbe stata troppo pesante, ma per fortuna il tampone di controllo è risultato negativo e la soprano sarà presente nel parterre del GF Vip 6 per scoprire insieme ai suoi vecchi compagni di gioco chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality.