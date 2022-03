GF Vip 6, per la finale arriva anche la nota conduttrice: Signorini scatenato

Ilary Blasi sarà ospite della finale del GF Vip 6. Il motivo della presenza della conduttrice è noto, ed è lo stesso per cui ci sarà anche Barbara D’Urso: entrambe promuoveranno il loro reality show in partenza fra pochissimo.

Ilary Blasi è stata la conduttrice delle prime tre edizioni del GF Vip. In molti ricordano i suoi outfit, che ama mostrare ai suoi fan, ma anche il duro scontro con Fabrizio Corona. Non molto prima della finale del reality show è stata data la notizia della sua presenza durante la puntata: il motivo è evidente.

Fra pochissimo, infatti, inizierà la nuova stagione de L’Isola dei Famosi. La presenza di Ilary Blasi sarà dunque di tipo promozionale. Lo stesso si può dire di Barbara D’Urso, anche lei presente per la finale del GF Vip 6: mancano pochi giorni all’inizio de La pupa e il secchione show, che ha visto qualche avvicendamento fra i concorrenti all’ultimo minuto.

GF Vip 6, una giornata di preparativi per Ilary Blasi

La giornata del 14 marzo è stata molto impegnativa per Ilary Blasi. Sui propri canali social si è mostrata dal truccatore e parrucchiere, poi dal dentista per lo sbiancamento dei denti, infine dall’estetista per la manicure. Già nei giorni precedenti aveva mostrato alcune prove di trucco in alcuni filmati che l’hanno mostrata dietro le quinte de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi si era ripresa nei camerini alla prova del trucco, per poi salutare Alvin in partenza per l’Honduras. L’esperto conduttore riprenderà il suo posto nel programma dopo che Massimiliano Rosolino non è riuscito a convincere il pubblico con il suo carisma. C’è però un’altra cosa che sembra non aver soddisfatto il pubblico de L’Isola dei Famosi.

Il cast de L’Isola dei Famosi è una delusione?

A ben guardare l’elenco dei vip de L’Isola dei Famosi 2022, non si trova nessun nome di peso della televisione degli ultimi anni. Secondo numerose indiscrezioni, questo è dovuto in gran parte ai cachet molto ridotti che sarebbero stati proposti per partecipare alla trasmissione. I nomi degli opinionisti, infatti, sono ancora un mistero.

Una delle novità annunciate per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è la presenza di concorrenti che si presentano da soli, mentre ce ne saranno altri che si presenteranno invece in coppia. È il caso del padre e del fratello di Belen Rodriguez e di Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro.

Ecco i concorrenti ufficiali de L’Isola dei Famosi 2022: